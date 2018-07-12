طائرات إسرائيلية تقصف بعض نقاط النظام السوري في القنيطرة

دمشق: قصفت طائرات إسرائيلية عند منتصف ليل الأربعاء/الخميس عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط النظام السوري في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا، حسبما ذكر مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء.

وأشار المصدر إلى أن الهجمات لم تسفر إلا عن أضرار مادية فقط.

وكانت مصادر إعلامية قالت، في وقت سابق، إن “طائرة استطلاع اسرائيلية أطلقت منتصف ليل الأربعاء/الخميس صاروخين على موقع لقوات النظام السوري قرب قرية قرض النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي الغربي، وأن عددا من عناصر القوات أصيبوا جراء القصف”.

(د ب أ)