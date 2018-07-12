ماكرون يتحدث عن “أجواء هادئة” في ثاني أيام قمة الناتو

بروكسل- ’’القدس العربي’’- آدم جابر: تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن “أجواء هادئة” ، قبيل انطلاق مباحثات اليوم الثاني من قمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، التي تميز يومها الأول، الأربعاء، بمواصلة المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين حول مسألة الانفاق العسكري.

وصرح الرئيسُ الفرنسي لدى وصوله إلى مقر حلف الناتو في بروكسل في ثاني أيام القمة أن ’’المباحثات بين قادة دول الحلف تمضى قدماً، وأن اجتماعات العمل قد جرت بشكل جيد للغاية، خلال اليوم الأول للقمة، حول مختلف الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال’’.

وأكد ماكرون على ’’موصلة العمل، اليوم الخميس، في أجواء أكثر هدوءاً مع رغبة القادة في الحفاظ على وحدة حلف الناتو وتحديث سلطاته و تعزيز ردود فعله على التهديدات الجديدة’’.

لكن مصادر مطلعة على سير المحادثات في بروكسل، أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، الخميس، بسحب القوات الأمريكية من حلف الناتو، إذا لم يعزز الحلفاء على الفور الإنفاق الدفاعي، وذلك على الرغم من التزام قادة الحلف، في بيان مشترك، في ختام اليوم الأول للقمة، بزيادة النفقات الدفاعية لتصبح 2% من الناتج المحلي على الأقل بحلول عام 2024. لكن البيان تجاهل في نفس الوقت دعوة الرئيس الأمريكي إلى زيادة تلك النفقات لتصبح 4 في المائة.

كما أعرب القادة في بيانهم المشترك عن قلقهم حيال “الأنشطة المزعزعة للاستقرار” التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط. وأكدوا أيضاً على دعم حلف الناتو التام لـ”إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية”، و”مواصلة الضغط” على بيونغ يانغ لإقناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية والكيمياوية والبيولوجية، بما في ذلك عبر التنفيذ الكامل للعقوبات الاقتصادية.

وتتصدر ملفات أوكرانيا و أفعانستان بالإضافة إلى السياسات العامة لحلف الناتو محادثات القادة في اليوم الثاني لقمتهم، التي تختتم مساء الخميس ببروكسل. حيث سيستمع الزعماء إلى تفاصيل حول خطة الرئيس الأمريكي العسكرية في أفغانستان، والتي عدلها في شهر أغسطس/ آب الماضي، بحيث تشمل زيادة الضربات الجوية لإرغام مقاتلي طالبان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.