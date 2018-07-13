القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطا روسيا بـ”اختراق” أنظمة انتخابات 2016 

واشنطن: صرح نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزينشتاين، الجمعة، أنه تم توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسياً بقرصنة الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الأمريكية في 2016.

ويأتي ذلك قبل ثلاثة ايام من اللقاء المقرر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في 16 يوليو/تموز.

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وصرح روزينشتاين للصحافيين أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ”التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016″ بما في ذلك قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات.

وأضاف أن “11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات”.

وأشار أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات”.

وقال روزينشتاين إنه أطلع ترامب على لائحة الاتهام. ويزور ترامب بريطانيا حاليا ومن المقرر أن يلتقي بوتين في هلسنكي، الإثنين.

(أ ف ب)





