فرنسا تتوج بكأس العالم بعد هزيمتها كرواتيا -(صور و فيديوهات)

موسكو-”القدس العربي”:

تّوج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بسحق نظيره الكرواتي برباعية مقابل اثنين كانت قابلة للزيادة، في المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، التي جرت عصر اليوم الأحد على ملعب “لوجنيكي”، لتبقى الكأس في القارة العجوز للمرة الرابعة بعد الجيران إيطاليا، إسبانيا وألمانيا.

على عكس أحداث سير المباراة في دقائقها الـ15 الأولى، التي شهدت أفضلية نسبية لممثل شرق أوروبا، تمكن المنتخب الفرنسي من أخذ الأسبقية بعد مرور 18 دقيقة، عن طريق ركلة حرة غير مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها أنطوان غريزمان بقدمه اليسرى على القائم البعيد، ليُقابلها مهاجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش بضربة رأسية سكنت شباك زميله سوباسيتش بالخطأ، ليتنفس ديديه ديشان الصعداء بالهدف المُطمئن.

الهدف لم يُحبط أو يُؤثر على معنويات زملاء لوكا مودريتش، ووضح ذلك من خلال ضغطهم ومحاولاتهم المستمرة، لإدراك هدف التعديل، كما فعلوا في المباريات الإقصائية الثلاث السابقة، وهو ما تحقق قبل الوصول لأول نصف ساعة، بهجمة كبيسة على الدفاع الفرنسي، أنهاها جناح الإنتر إيفان بيريسيتش بتسديدة يسارية حاول معها الحارس هوغو لوريس، لكن دون جدوى.

وقبل انتهاء الشوط الأول، أثار حكم المباراة جدلاً بالتردد في قرار وهو يُشاهد تقنية الفيديو، على كرة لمست يد صاحب هدف تعادل كرواتيا داخل منطقة جزاءه، وبعد طول انتظار، استغرق 4 دقائق من المراجعة والتفكير، اتخذ الحكم قراره النهائي باحتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها، نفذها غريزمان بنجاح، ليعود التقدم لأحفاد نابليون قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز المنتخب الفرنسي تقدمه بالثالث، إثر هجمة قادها كيليان مبابي من الجهة اليمنى، ثم أرسل عرضية وصلت في النهاية لغريزمان، ليضعها على طبق من فضة أمام بول بوغبا، ليُسدد بيمناه، ثم ارتدت من الدفاع، ليقابلها بتسديدة أخرى بقدمه اليسرى، اكتفى الحارس الكرواتي بالنظر والتحسر لها وهي تعانق شباكه.

وجاء الدور على مبابي ليُكافئ نفسه بهدف منتخب بلاده الرابع، الذي سجله بتسديدة أرضية زاحفة غالط بها الحارس المغلوب على أمره، بعدها بدقائق ارتكب هوغو لوريس هفوة ساذجة بمحاولة وضع الكرة بين أقدام ماندجوكيتش، دفع ثمنها باستقبال هدف مجاني، لتنتهي بعد ذلك ملحمة النهائي بفوز فرنسا بأربعة أهداف مقابل اثنين للمنتخب الكرواتي، الذي قدم بطولة تاريخه.

نبدا تغطية ⁧#النهايي_الكبير_فرنسا_كرواتيا⁩

بث متواصل من الان الى نهاية المباراة

في حال انقطاع البث سيتم نشر بث بديل

https://t.co/XjCp9y0BPI — بث مباريات #كاس_العالم (@LlVE_HD4) July 15, 2018

الافراح في فرنسا بعذ تحقيق المونديال pic.twitter.com/rlbUgNyTz1 — اخبار كرة القدم (@korh24) July 15, 2018



