ماردونا لعباس: أنا فلسطيني- (فيديو)

موسكو: أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، الأحد، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني قائلًا: “أنا فلسطيني”.

جاء ذلك خلال مقابلة مارادونا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في روسيا.

ونشر مارادونا صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، تجمعه بالرئيس الفلسطيني، وأرفقها بتعليق: “هذا الرجل يريد السلام لفلسطين دولةً وحق”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد حضر، الأحد، المباراة النهائية للمونديال بين فرنسا وكرواتيا، إلى جانب عدد من قادة دول العالم. (الأناضول)