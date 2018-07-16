طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة دون إصابات

غزة: شنت قوات الاحتلال اليوم الاثنين هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة، في وقت تواصل فيه إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من القطاع على حقولها الزراعية.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ ثلاث نقاط “رصد” تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس″ على أطراف شمال ووسط القطاع.

وأضافت أن عدة قذائف مدفعية أطلقها جيش الاحتلال على أراضي خالية يطلق منها شبان فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وبحسب المصادر، فإن الهجمات الإسرائيلية خلفت أضرارا مادية من دون وقوع إصابات.

في المقابل، تحدثت مصادر إسرائيلية عن استمرار اندلاع حرائق في حقول إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بفعل إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة.

وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة يتم في إطار احتجاجات مسيرات العودة الشعبية التي انطلقت في قطاع غزة منذ 30 آذار/مارس الماضي، وتخللتها اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، استشهدا خلالها أكثر من 135 شهيدا فلسطينيا.

ويقوم على مسيرات العودة هيئة تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، تؤكد أن الاحتجاجات تقتصر على الطابع السلمي فقط.

وتطالب مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتعتبر إسرائيل مسيرات العودة “أعمال عنف” وتقمعها بحجة أنها تدافع عن سيادتها.

من جهتها، ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات المسيرات يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت الهيئة في بيان إطلاق اسم (لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين) على فعاليات يوم الجمعة المقبل رفضا لتقليص الدعم الأمريكي والدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

واعتبرت الهيئة أن المشاركة الشعبية الفاعلة في احتجاجات الجمعة المقبلة “رسالة للعالم بأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف أو التفريط ومواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها”.(وكالات)