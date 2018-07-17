برلماني إيراني: نهاية الاتفاق النووي لا تعني نهاية العالم

طهران: قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي في إيران، حشمت الله فلاحت بيشه، إنّ المفاوضات بين بلاده وأوروبا مازالت مستمرة، وأن المقترحات التي يقدّمها الجانب الاوروبي لإيران يجب أن تتضمن حزمة ضمانات عملية.

وأفادت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) التي أوردت تصريحات فلاحت بيشه الثلاثاء، بأنه أكد على ضرورة أن تحدّد الدول الأوروبية بديلاً عن الشركات التي منعتها الولايات المتحدة من العمل في إيران لتعويض هذا البلد ما لحقت به من أضرار جرّاء هذا النهج.

كما أكّد على أهمية متابعة تأسيس بنك استثمار أوروبي وصندوق استثماري اوروبي ومؤسسات اُخري مماثلَة خلال دراسة حزمة المقترحات، متسائلاً عن سبب عدم إدراجها في حزمة المقترحات منذ البداية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن رئيس لجنة الأمن القومي النيابية أعرب عن اعتقاده بأنّ الدول الأوروبية لن تخوض حرباً تجارية واقتصادية ضد الولايات المتحدة من أجل إيران، لكنه في الوقت نفسه رأى وجود رغبة لدي الاوروبيين في الحفاظ على الاتفاق النووي رغم كل ذلك، عازياً ذلك إلى تفاؤل ما زال قائماً لدي هذه الدول تري من خلاله إمكانية تسوية واشنطن وطهران القضايا العالقة بينهما.

وقال فلاحت بيشه: “إنّ الإتفاق النووي ليس اتفاقاً بين طهران وواشنطن بل هو اتفاق عالمي وعلي الدول الاوروبية أخذ هذه القضية بعين الاعتبار وعدم انتظار ما سيؤول اليه الأمر بين طهران وواشنطن”.

وأكد أن “نهاية الاتفاق النووي لا تعني نهاية العالم، لكننا نتوقع من الجانب الأوروبي إبداء إجراءات ميدانية تطبيقية تخدم الاتفاق النووي دون انتظار تسوية بين إيران والولايات المتحدة”، بحسب “إرنا”.