جمهوريون وديموقراطيون ينددون بأداء ترامب “المخزي” في القمة مع بوتين- (تغريدات)

واشنطن: عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جولته الأوروبية، وسط غضب عارم في واشنطن، حيث ندّد مسؤولون كبار في الاستخبارات، وفي الحزب الجمهوري، بعدم مواجهته نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قضية التدخل في الانتخابات الأمريكية، معتبرين أن موقفه “مشين” و”مخزٍ”.

وأعلن السناتور الجمهوري جون ماكين، أن أخذ ترامب بنفي بوتين كان “أحد اسوأ اللحظات” في تاريخ الرئاسة الأمريكية، وأن قمة هلسنكي بين الرئيسين كانت “خطأً مأساوياً”.

وقال ماكين إن “المؤتمر الصحافي (الاثنين) في هلسنكي، كان أحد أسوأ الأداءات المخزية لرئيس أمريكي في التاريخ”، مشيراً إلى أن “الضرر الذي أحدثه ترامب بسذاجته وغروره ومساواته الزائفة (بين موسكو والأجهزة الأمريكية) وتعاطفه مع حكام متسلطين أمر يصعب تقديره”.

وأضاف: “لم يسبق لرئيس أن حط من قيمته بهذا القدر من الذل أمام طاغية”.

Today’s press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory. My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl — John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018

وردّ مدير الاستخبارات الأمريكية، دان كوتس، بشكل مباشر على ترامب، الذي عينه في المنصب، مؤكداً أن تقييم أجهزة الاستخبارات واستنتاجها بأن موسكو تدخلت في السباق الرئاسي قبل عامين كان “واضحاً” و”مبنياً على وقائع″.

ورفض ترامب خلال قمة هلسنكي مع فلاديمير بوتين، اتهام روسيا بهذا التدخل، موازياً ما بين اتهامات أجهزة الاستخبارات الأمريكية لروسيا بالتدخل، ونفي بوتين لذلك.

وتابع كوتس أن روسيا “لا تزال تبذل جهوداً متواصلة ومكثفة لتقويض ديموقراطيتنا”.

واعتُبر تصريح كوتس بمثابة دفاع مفاجئ غير معهود من قبل الاستخبارات الأمريكية بوجه البيت الابيض.

إلا أن تعليق المدراء السابقين للاستخبارات كان أكثر صراحة.

ووصف المدير السابق للاستخبارات جيمس كلابر، إذعان ترامب لبوتين بأنه “استسلام لا يعقل”، بينما اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أنه “خيانة وليس أقل“.

النفي جاء بعد اتهام 12 روسياً

كان رد ترامب على سؤال حول عمليات القرصنة والتدخل الروسي في انتخابات 2016، التي فاز فيها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، صادماً لحلفائه الأمريكيين وخصومه على السواء.

وقال ترامب إن بوتين “قال للتو إن روسيا لم تقم بذلك. وأنا أقول: لا أرى سبباً لكي تكون روسيا هي الفاعلة”.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من توجيه المحقق الخاص روبرت مولر، الاتهام إلى 12 عنصراً في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب الحزب الديموقراطي، في آخر تطور ضمن سلسلة من التحركات التي قامت بها الإدارة الأمريكية منذ نهاية 2016، رداً على ما تصفه الاستخبارات الأمريكية بمخطط كبير أداره بوتين نفسه، من أجل ترجيح الكفة لصالح المرشح ترامب.

إلا أن ترامب بدا مقتنعاً بنفي بوتين لأي تدخل.

وقال ترامب: “لدي ثقة كبيرة بالاستخبارات الأمريكية. لكنني سأقول لكم إن نفي الرئيس بوتين اليوم كان شديداً جداً وقوياً”.

كذلك رحب ترامب بعرض بوتين التعاون بين محققين روس ومدعين أمريكيين في قضية اتهام 12 عنصراً في الاستخبارات الروسية، بقوله: “أعتقد أنه عرض رائع″.

ودان سياسيون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي ترامب، موجهين له انتقادات لاذعة، جاءت عبر شبكة فوكس نيوز المؤيدة عادة للملياردير الأمريكي.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين: “على الرئيس أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا”.

وقال راين في بيان: “لا يمكن المساواة أخلاقياً بين الولايات المتحدة وروسيا التي تبقى معادية لمثلنا وقيمنا الأساسية”.

وقال زعيم الجمهوريين السناتور ليندسي غراهام، أن رد ترامب في قضية التدخل “ستعتبره روسيا علامة ضعف”.

وتوجه ترامب إلى القمة عازماً على بناء روابط شخصية مع سيد الكرملين، مبرراً تدهور العلاقات إلى المستوى الحالي بـ”غباء” أسلافه.

وقال السناتور الجمهوري والمعارض الشرس لترامب جيف فليك: “هذا مخزٍ. لم أعتقد يوماً أنني سأرى رئيساً أمريكياً يقف مع الرئيس الروسي ويحمّل الولايات المتحدة مسؤولية العدائية الروسية”.

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. — Jeff Flake (@JeffFlake) July 16, 2018

إعطاء الضوء الأخضر للتدخل

واستخدم الديموقراطيون لغة أكثر حدة وصلت إلى حد اتهام ترامب بـ”الخيانة”.

وقال زعيم المعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر: “من غير المسؤول والخطير والضعيف أن يكون رئيس الولايات المتحدة مع الرئيس بوتين ضد سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكيين، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية”.

وقال النائب الديموقراطي عن كاليفورنيا جيمي غوميز: “الوقوف مع بوتين ضد الاستخبارات الأمريكية يثير الاشمئزاز. عدم الدفاع عن الولايات المتحدة يصل إلى شفير الخيانة”.

وقال آدم شيف، كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي، إن ترامب أعطى بوتين “ضوءاً أخضر للتدخل في 2018″.

وجاء انتقاد السناتور الديموقراطي كريس مورفي، أكثر حدة بقوله: “هذه الرحلة برمتها كانت بمثابة شتيمة كبرى وجهها الرئيس الأمريكي إلى بلاده”. (أ ف ب)