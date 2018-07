جمهوريون وديموقراطيون ينددون بأداء ترامب “المخزي” في القمة مع بوتين- (تغريدات)

واشنطن: عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جولته الأوروبية، وسط غضب عارم في واشنطن، حيث ندّد مسؤولون كبار في الاستخبارات، وفي الحزب الجمهوري، بعدم مواجهته نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قضية التدخل في الانتخابات الأمريكية، معتبرين أن موقفه “مشين” و”مخزٍ”.

وأعلن السناتور الجمهوري جون ماكين، أن أخذ ترامب بنفي بوتين كان “أحد اسوأ اللحظات” في تاريخ الرئاسة الأمريكية، وأن قمة هلسنكي بين الرئيسين كانت “خطأً مأساوياً”.

وقال ماكين إن “المؤتمر الصحافي (الاثنين) في هلسنكي، كان أحد أسوأ الأداءات المخزية لرئيس أمريكي في التاريخ”، مشيراً إلى أن “الضرر الذي أحدثه ترامب بسذاجته وغروره ومساواته الزائفة (بين موسكو والأجهزة الأمريكية) وتعاطفه مع حكام متسلطين أمر يصعب تقديره”.

وأضاف: “لم يسبق لرئيس أن حط من قيمته بهذا القدر من الذل أمام طاغية”.

Today’s press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.

My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl

— John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018