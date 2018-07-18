إيران: ترامب طلب ثماني مرات لقاء روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة!

طهران:طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب ثماني مرات عقد اجتماع مع نظيره الايراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الخريف الماضي، حسبما اكد مدير مكتب الرئيس الايراني الاربعاء.

وقال محمد واعظي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء “مهر” انه “خلال الزيارة التي قام بها الرئيس روحاني إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب ترامب ثماني مرات من الفريق الإيراني ، الاجتماع مع رئيس الجمهورية”.

واوضح واعظي ان الفريق الايراني لم يلب الطلبات التي جاءت بعد اعلان ترامب تماما انه لم يعد قادرا على تأكيد احترام ايران للاتفاق النووي الموقع في 2015، ممهدا بذلك لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

واكد واعظي “لدينا سياسة شفافة وموقف واضح حيال علاقاتنا مع الولايات المتحدة (…) ولن نرضخ للضغوط”.

وقال ترامب انه منفتح على اجراء محادثات من اجل ابرام اتفاق جديد مع ايران يشمل البرنامج النووي وكذلك الدور الاقليمي لايران وبرنامجها النووي.

واكدت ايران انها لن تجري اي مفاوضات حول الاتفاق المبرم منذ 2015 مع القوى الكبرى.

وهي تجري محادثات مع شركائها الاوروبيين لايجاد وسائل للالتفاف على العقوبات الاميركية التي سيعاد فرضها على طهران في الاشهر المقبلة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. (أ ف ب)