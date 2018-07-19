بوتين: قوى أمريكية تحاول تقويض نجاح قمة هلسنكي

موسكو:اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، “قوى” أمريكية بمحاولة تقويض “نجاح” قمّته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين، أمام دبلوماسيين روس، في العاصمة موسكو، ونقلتها صحيفة “موسكو تايمز″ المحلية.

والإثنين الماضي، عقد بوتين وترامب، لقاء في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال بوتين، إن “قمة هلسنكي كانت ناجحة، وأدّت لاتفاقيات نافعة. طبعًا دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث مستقبلًا”.

وتابع: “نرى أن هناك قوى في الولايات المتحدة (لم يحددها)، مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية الأمريكية، من أجل طموحاتها في معركة سياسية داخلية بالبلد الأخير.”

وأضاف أن “هذه القوى نفسها تبدو مستعدة للتضحية بمئات آلاف الوظائف الأمريكية، والإضرار بالأعمال والأمن في الولايات المتحدة، في خضم معركتها السياسية المسببة للشقاق”.(الأناضول).