رئيس الاستخبارات الامريكية يؤكد عدم علمه بدعوة بوتين لواشنطن

واشنطن: قال دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية إنه ليس على دراية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض.

وقال في منتدى أسبن للأمن، حيث تم نقل المعلومات إليه من تغريدة للبيت الأبيض على “تويتر”: “لست على علم بذلك”، وأضاف: “إنه سيكون أمرا خاصا”.

وقال كوتس إنه لم يعلم بمحتوى المباحثات الخاصة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي في هلسنكي.

وقال كوتس “هذا هو امتياز خاص بالرئيس″. وأضاف: “لو كان سألني عن الكيفية التي ينبغي أن تجري بها، كنت سأقترح طريقة مختلفة”، وذلك في إشارة الى محادثات مباشرة. وقال إن “الخطر موجود دائما” بأن بوتين سجل الاجتماع. (د ب أ) .