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ترامب يتطلع لاجتماع ثان مع بوتين متجاهلا الانتقادات الداخلية

Jul 19, 2018
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن: ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمسؤولية تشويه ما وصفاه بنجاح قمتهما الأولى على قوى داخل الولايات المتحدة فيما عبر ترامب عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع بوتين.

ووجه ترامب انتقادات حادة لوسائل الإعلام الإخبارية بعد أن وجد صعوبة، هذا الأسبوع، في تهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة بوتين بشأن تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي، يوم الاثنين.

وكتب على تويتر قائلا “القمة مع روسيا نجحت نجاحا عظيما لكنها لم تكن ذلك مع عدو الشعب الحقيقي، وسائل الإعلام الكاذبة. أتطلع لاجتماعنا الثاني كي يتسنى لنا بدء تنفيذ بعض من الأمور العديدة التي بحثناها، بما في ذلك التصدي للإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا والسلام في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها”.

وفي موسكو قال بوتين إن قوى “نافذة” في الولايات المتحدة تحاول تخريب ما حققته القمة لكنه أضاف أن زعيمي البلدين مضيا قدما على كل الأحوال في تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.

ولم يذكر بوتين أسماء لكنه تحدث عن سياسيين أمريكيين يضعون “مصالحهم الحزبية الضيقة” قبل مصالح الولايات المتحدة ولهم نفوذ كاف يسمح لهم بفرض “قصصهم” المشكوك فيها على ملايين الأمريكيين.

(رويترز)

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