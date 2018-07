ترامب يتطلع لاجتماع ثان مع بوتين متجاهلا الانتقادات الداخلية

واشنطن: ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمسؤولية تشويه ما وصفاه بنجاح قمتهما الأولى على قوى داخل الولايات المتحدة فيما عبر ترامب عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع بوتين.

ووجه ترامب انتقادات حادة لوسائل الإعلام الإخبارية بعد أن وجد صعوبة، هذا الأسبوع، في تهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة بوتين بشأن تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي، يوم الاثنين.

وكتب على تويتر قائلا “القمة مع روسيا نجحت نجاحا عظيما لكنها لم تكن ذلك مع عدو الشعب الحقيقي، وسائل الإعلام الكاذبة. أتطلع لاجتماعنا الثاني كي يتسنى لنا بدء تنفيذ بعض من الأمور العديدة التي بحثناها، بما في ذلك التصدي للإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا والسلام في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها”.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear……..

