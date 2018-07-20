رئيس نيكاراغوا يتهم الكنيسة الكاثوليكية بالمشاركة في انقلاب

ماناغوا: استغل رئيس نيكاراغوا دانييل اورتيغا خطاباً بمناسبة الذكرى 39 لثورة الساندينستا اليسارية، الخميس، لاتهام الكنيسة الكاثوليكية بالمشاركة في انقلاب ضده، وسط موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة مستمرة منذ شهور.

وقال أورتيغا أمام الآلاف من مؤيديه في العاصمة ماناغوا، إن الأساقفة لم يكونوا وسطاء في الأزمة السياسية بل كانوا جزءاً من خطة انقلاب.

وأوضح أورتيغا أن هذا يفقدهم الأهلية في إدارة الحوار الوطني بين الحكومة وزعماء المعارضة.

ووفقاً لتعليمات الحكومة، تم بث خطاب أورتيغا على جميع محطات التلفزيون والإذاعة في البلاد. (د ب أ)