الجيش الإسرائيلي يُجلي 800 من عناصر “الخوذ البيضاء” السوريين عبر الأردن

عمان: أعلن الأردن، الأحد، أنه وافق على مرور 800 من عناصر “الخوذ البيضاء” السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا والمانيا وكندا، وذلك بُعيد إعلان إسرائيل أنها قامت بإجلائهم من سوريا إلى المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، محمد الكايد، في بيان أن “الحكومة أذنت للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية هي بريطانيا وألمانيا وكندا”.

وأوضح أن هذه الدول “قدمت تعهداً خطياً ملزماً قانونياً بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم”، مؤكداً أنه “تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أنه تم إجلاء 800 من عناصر “الخوذ البيضاء” وعائلاتهم إلى إسرائيل ونُقلوا بعدها إلى الأردن.

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي في بيان “إنها خطوة إنسانية استثنائية”، مشيراً إلى أن عناصر الخوذ البيضاء مهددون بالتسميم وبالقتل من جانب النظام.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن “تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن”.

وأوضح أن “هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم، التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر”.

وبحسب الكايد فإن “هؤلاء المواطنين السوريين الذي كانوا يعملون في الدفاع المدني في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، فروا بعد الهجوم الذي شنه جيش النظام السوري في تلك المناطق”.

ولفت الناطق إلى أن “الاْردن الذي يستضيف 1,3 مليون شقيق سوري لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة”.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن “اسرائيل تحافظ على سياستها عدم التدخل في النزاع السوري ولا تزال تعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل الأعمال التي تحصل على الأراضي السورية”.

وشدد على أن “هذه العملية لا تمثل تغيراً في سياسة اسرائيل التي ترفض استقبال اللاجئين السوريين على أراضيها”.

وتقدم إسرائيل مساعدات غذائية وطبية للاجئين مدنيين في جزء هضبة الجولان التي تسيطر عليه سوريا بعد هروبهم من المعارك في جنوب البلاد.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 جزءاً من مرتفعات الجولان السورية الواقعة على الحدود بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب. (أ ف ب)