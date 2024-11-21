 أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات لأول مرة منذ بدء الحرب.. والكرملين يرفض التعليق 

جندي أوكراني على خط المواجهة بالقرب من بلدة تشاسيف يار في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 نوفمبر 2024

لندن- “القدس العربي”: أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات استهدف مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد، خلال الليل، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو مثل هذا الصاروخ في الحرب.

ولم يتضح على وجه الدقة نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، ولكن سلاح الجو الأوكراني قال، في بيان، عبر تطبيق تليغرام، اليوم الخميس، إنه تم إطلاقه من منطقة أستراخان الروسية.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي اتخذت فيه الحرب بعداً دولياً بشكل أكبر مع وصول قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في ساحة المعركة.

ورفض الكرملين التعليق على اتهام أوكرانيا لموسكو بإطلاق صاروخ عابر للقارات للمرة الأولى على أراضيها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحافي، الخميس، رداً على سؤال عمّا إذا كانت موسكو أطلقت الصاروخ المصمم لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء، ويمكنه ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات: “ليس لدي ما أقوله حول ذلك”.

(وكالات)