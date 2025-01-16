سياسة | عربي | سوريا

إسبانيا ترفع علمها فوق سفارتها بدمشق لأول مرة منذ عام 2012- (صور)

16 - يناير - 2025

أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في دمشق

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دمشق: رفعت إسبانيا الخميس علمها فوق مقر سفارتها في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي يزور العاصمة السورية، بعد نحو 13 عاما من تعليق مدريد أنشطتها الدبلوماسية في سوريا.

وغادرت البعثة الدبلوماسية الإسبانية دمشق في آذار/ مارس 2012، بعد نحو سنة من اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سرعان ما تحولت نزاعا مدمرا بعد قمعها بقوة.

وقال ألباريس الذي التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، من أمام سفارة بلاده في دمشق بعد عزف النشيط الوطني الإسباني “إنه لشرف لي أن أكون هنا شخصيا”.

وأضاف “رفع العلم الإسباني هنا مرة أخرى هو دلالة على الأمل الذي لدينا في مستقبل سوريا، وعلى الالتزام الذي ننقله للشعب السوري من أجل مستقبل أفضل”.

وتتخلل زيارة المسؤول الإسباني إلى دمشق لقاءات مع الإدارة الجديدة والمجتمع المدني، وفق الخارجية الإسبانية.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات تجريها وفود غربية إلى دمشق، شملت مسؤولين كبارا من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بعد أكثر من شهر من إطاحة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام حكم الأسد وفراره إلى موسكو.

وتقود الإدارة الجديدة المرحلة الانتقالية في البلاد التي من المفترض أن تستمر حتى آذار/ مارس المقبل، في وقت تسعى إلى طمأنة الأقليات بشكل مستمر.

وقال وزير الخارجية للتلفزيون الإسباني الرسمي قبل زيارته إن “الرسالة التي أريد إيصالها هي رسالة دعم لسوريا”.

وتابع “لكن لدينا أيضا خطوط حمراء، يجب أن يعم السلام في سوريا، يجب أن تكون سوريا مفتوحة لكل الأطراف، ويجب احترام حقوق الجميع، بما في ذلك المرأة والأقليات العرقية والدينية”.

وتأتي زيارة ألباريس لسوريا غداة محطة في بيروت الأربعاء، أعلن خلالها مساعدات مالية ولوجستية بقيمة عشرة ملايين يورو مخصصة للجيش اللبناني الذي ينفّذ عمليات انتشار في جنوب لبنان في ضوء وقف هش لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أعقب حربا مدمرة بين الجانبين.

(أ ف ب)

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  1. يقول مجتهد:
    يناير 16, 2025 الساعة 1:28 م

    لأسبانيا موقف مشرف من الحرب على غزة و من النظام الأسدي المجرم ونتشرف بأن نبني معها أفضل العلاقات. و..
    لولا دمشق لما كانت طليطلة ……..ولما زهت ببني العباس بغدان (بغداد). بعض الدماء الإسبانية أموية.

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  2. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة / سوريا الحرة:
    يناير 16, 2025 الساعة 1:33 م

    تبقى مواقف إسبانيا مُشرفة …بالمقارنة مع مواقف الكثير من ( حكومات العرب) !؟ الذين صدعوا رؤوسنا بالأُخوة و العروبة و المصير المشترك 😴..شكرا إسبانيا حكومة و شعبا .

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    1. يقول حمزه:
      يناير 22, 2025 الساعة 2:24 م

      الدول ليست جمعيات خيرية بل لها مصالح وأجندات تدير سياساتها في المنطقه بتنسيق مع تركيا وبعض الدول العربيه

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