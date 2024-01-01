سياسة | عربي | فلسطين

 إسرائيل تتوقع حربا طويلة على غزة وتعيد بعض جنود الاحتياط للحياة المدنية مؤقتا

منذ 11 دقيقة

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تل أبيب- غزة: يقوم جيش الاحتلال بتعديل انتشار قواته، تحسبا لحرب طويلة الأمد على قطاع غزة، كما يسمح لبعض جنود الاحتياط التابعين له بالعودة بصورة مؤقتة للحياة المدنية.

وقال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، “إن أهداف الحرب تتطلب قتالا طويل الأمد، وإننا نستعد وفقا لذلك”.

وأضاف: “إننا نخطط بحكمة لإدارة القوات التي تعمل في الميدان، ونبحث في نظام الاحتياط والاقتصاد وتحديث القوات والاستمرار في عمليات التدريب القتالي داخل جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وتابع هاغاري أن بعض جنود الاحتياط “سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم” هذا الأسبوع.

وأوضح أن هذا سيخفف من العبء على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيسمح لجنود الاحتياط “باستجماع القوة من أجل الأنشطة المقبلة” في العام الجديد.

(د ب أ)

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