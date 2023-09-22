إصابة العشرات في مسيرات مناهضة الجدار والاستيطان في نابلس وقلقيلية والقدس

جنين-رام الله-قلقيلية-نابلس-القدس/ “القدس العربي”:

شيّعت جماهير حاشدة من أبناء محافظتي جنين ورام الله، جثماني شهيدين سقطا برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب عشرات الشبان في مواجهات خلال الفعاليات الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان في كل من نابلس وقلقيلية.

وفي التفاصيل، شيعت جماهير حاشدة في محافظة جنين جثمان الشهيد الشاب عبد الله عماد أبو الحسن (18 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة اليامون، غرب المدينة.

وكان الطفل أبو الحسن قد ارتقى فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في البطن، خلال اقتحامها بلدة كفر دان، غرب جنين.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في بلدة كفردان التي شهدت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال تخللها استهداف آليات الاحتلال برصاص المقاومين خلال التصدي للقوات المقتحمة للبلدة.

وفي سياق متصل، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وعمليات إطلاق نار استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية.

ففي رام الله أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة في معسكر “عوفر” العسكري شمال المدينة، كذلك نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال عند حاجز “نتساني عوز” العسكري غرب طولكرم.

وفي محافظة نابلس دارت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة رفيديا وحاصرت منزلاً لاعتقال أحد المقاومين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد خالد طبيلة عقب اقتحام منزله الكائن في منطقة رفيديا، بعد حصاره واستهدافه بقذائف صاروخية.

وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال تخللها اشتباكات مسلحة مع المقاومين واستهداف آليات الاحتلال بالرصاص والزجاجات الحارقة بشكل مباشر.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين بالرصاص المطاط، وحالتي دهس و4 إصابات سقوط للمستشفى، فيما تم التعامل مع إصابتين بالرصاص المطاط، و130 إصابة استنشاق غاز ميدانياً.

وفي رام الله، شيعت جماهير حاشدة من المحافظة جثمان الشهيد بلال إبراهيم حسني قدح (33 عاما) من قرية شقبا، غرب رام الله.

ونقلت هيئة الشؤون المدنية، في بيان صحافي، أنه وضمن متابعتها الحثيثة تمكنت من استعادة جثمان الشهيد قدح من قبل طواقم الهيئة وذوي الشهيد حيث كان قد استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 10/7/2023.

وضمن فعاليات مناهضة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا للاقتحام.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، فيما اخترقت قنبلة غاز زجاج منزل المواطن صبري بوم.

وفي نابلس، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وأعاقت حركة مرور المواطنين.

كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وفي القدس، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فإن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييق الاحتلال.

سياسيا، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد التقى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية.

وناقش الجانبان الوضع الأمني ​​في إسرائيل والعلاقات مع الفلسطينيين واتفاق التطبيع الذي يجري تشكيله بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.