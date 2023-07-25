الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية.. جلسة خاصة في الكونغرس للحصول على “تفسيرات” من خارج كوكب الأرض

واشنطن- “القدس العربي”: يستعد مجلس النواب الأمريكي للاستماع إلى أحد المبلغين عن الأجسام الطائرة المجهولة، حيث زعم أحد الشهود أن الولايات المتحدة تخفي أدلة على وجود كائنات غير بشرية، ولكن السؤال الذي يلوح في الأفق فوق أعضاء الكونغرس هو، هل نحن وحدنا في الفضاء؟.

النائب بايرون دونالدز: الحكومة الفيدرالية أخفت بالتأكيد معلومات عن الشعب الأمريكي بالنسبة للاطباق الطائرة

ويصر العديد من الأعضاء على أنهم لم يفكروا بجدية في السؤال وقالوا إنهم ركزوا على مخاوف تتعلق بمخاطر الأمن القومي وعدم معرفة سبب مشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة بشكل رسمي، وفقاً لصحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

وقال بعض أعضاء الكونغرس إنهم رأوا ما يكفي للاعتقاد بأن الظواهر الشاذة المجهولة (UAPs) – وهو مصطلح أحدث لمشاهدة الأجسام أو التأثيرات الغريبة في السماء – هي من أصل غير بشري.

وقال النائب تيم بورشيت (جمهوري من تينيسي) ، قائد جلسة UAP يوم الأربعاء، عندما سُئل عن احتمال أن تكون المشاهدات عبارة عن تقنية صينية أو روسية سرية: “إما أنه شيء خارج كوكب الأرض، أو شيء خارج كوكب الأرض تم تصميمه بطريقة عكسية” .

وقال النائب بايرون دونالدز (جمهوري من فلوريدا) أيضًا إنه يعتقد أن الطائرات غير المأهولة كانت من أصل غير بشري خارج كوكب الأرض.

وأضاف “اسمع ، لقد صنع الله كوكبًا رائعًا بأشخاص استثنائيين، ولكن لدينا مشاكل خاصة”، وقال دونالدز: “لا أعتقد أننا وحدنا في الكون”.

وأضاف”هل أعتقد أن حكومتنا الفيدرالية أخفت معلومات عن الشعب الأمريكي؟ نعم 100 في المئة.

وفي حين أن معظم التركيز حول UAPs ينصب على ما إذا كان مصدرها تكنولوجيا خطرة من خصوم مثل الصين أو روسيا أو من خارج الأرض، إلا أن بعض أعضاء الكونغرس أشاروا إلى تفسير ثالث.

جلسة الكونغرس ستستمع بشكل خاص لمسؤول المخابرات السابق ديفيد غروش بشأن مزاعمه حول محاولات الحكومة الأمريكية إخفاء أدلة على برنامج استعادة “حطام من أصل غير بشري”.

وقالت النائبة مارغوري تايلور غرين: “أنا مسيحية وأؤمن بالكتاب المقدس، بصراحة – لقد نظرت في الأمر. وأعتقد أننا يجب أن نتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بالمجال الروحي أو الملائكة، وهذا رأيي الصادق “.

وستشهد جلسة الأربعاء مشاركة ديفيد غروش، مسؤول المخابرات السابق الذي يعمل الآن كمبلغ عن المخالفات يزعم أن الحكومة تخفي أدلة على برنامج استعادة حطام “من أصل غير بشري”.

وقال غروش:” لقد استرجعنا مركبات تقنية غير بشرية المنشأ، أطلق عليها اسم مركبة فضائية إذا صح التعبير”.

وبالنسبة للمجتمع المتحمس للأطباق الطائرة ، كانت ادعاءات جروش بمثابة قنبلة، ولكن هذه الاستجابة لم تكن بهذه الطريقة عند جميع أعضاء الكونغرس.

وتجاهل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) سؤالاً حول ما إذا كان يؤمن بالحياة خارج كوكب الأرض.

وقال مكارثي: “سأستمر في الرؤية ، لكنني أعتقد أن وزارة الدفاع ستخبرنا إذا وجدت جسماً طائراً غامضاً لأنها ستطلب المزيد من الأموال”. “أنا أؤيد بشدة السماح للجمهور الأمريكي برؤية كل ما يجري”.

ورفض النائب بيت أغيلار (ديمقراطي من كاليفورنيا) ، رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب هذه المخاوف.

وقال:”هناك الكثير من الأشياء التي تسنح لنا الفرصة للتعمق فيها والتحدث عنها هنا، إن السبب الحقيقي وراء ترشح الناس للكونغرس هو مساعدة ناخبيهم والتأثير في الأمور الجادة”.

وعلى الرغم من ذلك، أضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) والسيناتور مايك راوندز تعديلًا إلى مشروع قانون الدفاع السنوي للغرفة، والذي يتطلب رفع السرية عن السجلات الحكومية المتعلقة ببرامج UAPs والكشف عنها ما لم يقول مجلس المراجعة إنه يجب الاحتفاظ بها سرية.

وقال السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا)، العضو البارز في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إنه يشعر بالقلق إزاء الآثار المترتبة على الأمن القومي من UAPs ومزاعم المبلغين عن المخالفات.