سياسة | دولي | الولايات المتحدة

“مستحيل”..البرلمانية إلهان عمر تقاطع جلسة خطاب الرئيس الإسرائيلي في الكونغرس- (تغريدة)

منذ 38 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت النائبة التقدمية إلهان عمر أنها ستقاطع جلسة مشتركة للكونغرس بسبب خطاب للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأسبوع المقبل، وهي خطوة من المتوقع أن يعلنها العديد من المشرعين الأمريكيين، بمن فيهم رشيدة طليب.

وكتبت عمر في تغريدة مطولة على تويتر يوم الأربعاء “لا توجد وسيلة في الجحيم  تدفعني لحضور خطاب الجلسة المشتركة لرئيس منع رشيدة طليب من رؤية جدتها”.

وكانت النائبة تشير إلى قرار اتخذته إسرائيل عام 2019 بمنعها وزميلتها عضوة الكونغرس رشيدة طليب من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وقالت عمر: “لا ينبغي أن ندعو رئيس إسرائيل، التي منعت في عهد رئيسها الحالي  أول امرأتين مسلمتين منتخبتين في الكونغرس من زيارة البلاد،  لإلقاء خطاب مشترك أمام الكونغرس.

وقال النائب “خطاب هرتسوغ يأتي نيابة عن أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل”.

وكتبت: “يمكن للولايات المتحدة ويجب عليها استخدام أدواتها الدبلوماسية للتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، لكن منح الحكومة الحالية شرف خطاب متلفز مشترك يرسل إشارة خاطئة تمامًا في الوقت الخطأ”.

ومن المقرر أن يلقي هرتسوغ كلمة في مجلسي النواب والشيوخ الأربعاء المقبل ، وسيلتقي هرتسوغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

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