الجزائر تعلن فرض التأشيرة على حاملي الجواز المغربي

الجزائر- “القدس العربي”: أعلنت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وأضاف البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”. وخلصت الخارجية الجزائرية الى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
وبدا لافتا أن القرار تم إعلانه عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 آب/أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.
ومن الأسباب التي ساقتها الجزائر في قرار قطع العلاقات، قيام ممثل رسمي للملكة المغربية بالمطالبة بحق تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر وتهديد وزير الخارجية الإسرائيلي للجزائر من على الأراضي المغربية واستعمال المغرب لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي في التجسس على الجزائر وقضايا أخرى تاريخية بين البلدين.
وقبل قطع العلاقات، بقيت الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من السلطات الجزائرية ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين.
كلام آخر زمان حسبنا الله و نعم الوكيل يريدون قطع الرحم مع الأشقاء المغاربة ، الأمر تغطية لما هو قادم ، مع الأسف حكام الجزائر يريدون ما يريدون والكل يعي ما يريدون ، من حسن الطالع ان بالمغرب عقلاء ذوي حكمة و رزانة .
الصهاينة لو أرادوا التسلل للجزائر سيتسللون بجوازات سفر أمريكية وفرنسية وبريطانية والقائمة طويلة 🤣🤣🤣لماذا سيستعملون جوازات السفر المغربية وهم يعلمون ان العلاقات المغربية الجزائرية مقطوعة وعلى صفيح ساخن .
حينما تقول الجزائر في بيان رسمي أن ” … النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية تدهور المسار الحالي العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدوانية اتجاه الجزائر…”،
لقد استنفد النظام الجزائري كل الوسائل التحرش بالمملكة واستفزازها، لكن المغاربة عرفوا الطريق الصحيح نحو المستقبل وهم عليه سائرون، لا يلتفتون لمن يخلق الضجيج على جنبات الطريق.
انتبهوا جيدا، لن يصدر عن السلطات المغربية اي رد.
قرار ممتاز. لا حدث بالنسبة للمغاربة.
سيبقى الشعبين المغربي والجزائري إخوة أشقاء. مصطفى من فاس