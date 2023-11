الديمقراطيون يتحركون في الكونغرس لتوبيخ نائب جمهوري بسبب تعليقات عنصرية ضد الفلسطينيين- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: تحركت النائبة سارة جاكوبس (ديمقراطية من كاليفورنيا) لفرض التصويت لمشروع قرار لتوبيخ النائب بريان ماست (جمهوري من فلوريدا) بسبب تعليقات “خطيرة ومهينة” تجاه الفلسطينيين في غزة.

وقدمت جاكوبس مشروع التوبيخ كقرار مميز يوم الإثنين، مما يجبر مجلس النواب على اتخاذ إجراء خلال يومين تشريعين.

ويمكن لقيادة مجلس النواب إما أن تقترح طرح القرار أو طرحه للتصويت.

وقالت جاكوبس إن ماست “أدلى مراراً بتصريحات تحريضية فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة الذين يتعرضون للأذى دون أي خطأ من جانبهم”.

وأضافت أن “رفض ماست التمييز بين الفلسطينيين الأبرياء و(..) حماس هو أمر زائف ومضلل ومهين للإنسانية وخطير ولا يليق بعضو في الكونغرس.

ولم يكن حقد ماست على الفلسطينيين غريباً في الكونغرس، فقد تطوع سابقاً في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وهو معروف بدعمه للاحتلال وقد ارتدى اللباس العسكري الإسرائيلي في أكثر من مناسبة بالكونغرس.

Innocent civilians shouldn’t be punished for the actions of their governments – and they’re certainly not responsible for the actions of terrorists. That’s why I moved to censure Rep. Brian Mast for his dangerous comments conflating innocent Palestinian civilians with Hamas.

— Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) November 6, 2023