الفنانة الأردنية تارا عبود تبدأ مشوارها في السينما المصرية بـ«بنات الباشا»

القاهرة – «القدس العربي»: انضمت الفنانة الأردنية الشابة تارا عبود إلى فريق فيلم «بنات الباشا» في أول تجاربها في السينما المصرية.

وكانت تارا إحدى نجمات مسلسل نتفليكس الشهير «مدرسة بنات الروابي»، كما شاركت في «كولبريتس»، وهو من إنتاج منصة ديزني، كما شاركت في المسلسل الأردني «عبور».

ويشارك في بطولة «بنات الباشا» زينة، وصابرين، وناهد السباعي، ومريم الخشت، وهو مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

ويبدأ تصوير الفيلم خلال أيام، وتدور أحداثه داخل صالون تجميل نسائي، ومن خلاله تنكشف العديد من قصص النساء عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.