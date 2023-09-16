الفيضانات في ليبيا تذكر بالوضع السياسي المعقد في هذا البلد

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “لوموند” القرينة إن مرور إعصار دانيال في شرق ليبيا، والذي تسبب بفيضانات مميتة، أعاد إلى الأذهان الوضع السياسي المعقد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي تواجه فيها حكومتان بعضهما البعض، واحدة في شرق البلاد، حيث وقعت فيضانات مميتة يوم الأحد 10 سبتمبر/أيلول، وأخرى في الغرب، وتحظى باعتراف المجتمع الدولي. وهو انقسام بين الشرق والغرب ناجم عن عدة سنوات من الصراع منذ مقتل معمر القذافي في عام 2011.

تم تنصيب هذه الإدارة الأخيرة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، من المفترض أن تعيد توحيد جميع المؤسسات الليبية المنقسمة منذ سقوط معمر القذافي في أكتوبر 2011. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 ويناير 2022، ولكن تم تأجيلها أخيرًا دون سابق إنذار، ودون تحديد موعد جديد، على خلفية الخلاف بين المعسكرين الغربي والشرقي.

كان من المفترض أن تسمح مبادرة جديدة للأمم المتحدة بإجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية عام 2023. لكن جلال حرشاوي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث بريطاني متخصص في الدفاع والأمن، يخشى أن تتأخر المشاورات بسبب المأساة في درنة (شرق)، وأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن وتأجيل الانتخابات مرة أخرى.

فليبيا ليست في حالة حرب ولا في سلام حقًا؛ حيث يشير المتخصص إلى وجود توازن في البلاد يسمح بالحفاظ على قدر معين من الهدوء والسماح للإدارات باتخاذ القرارات. الحكومتان “تعملان معًا وتتحدثان مع بعضهما البعض، ولا توجد رغبة في تقسيم البلاد”. يقول باتريك هايمزاده، الدبلوماسي الفرنسي السابق في ليبيا والمتخصص في المنطقة: “في الواقع، يدفع البنك المركزي [الموجود في الغرب] رواتب موظفي الخدمة المدنية في شرق البلاد”. وتم إعادة توحيد البنك المركزي الليبي، الذي انقسم إلى فرعين، في الغرب والشرق، في كيان واحد في شهر أغسطس الماضي.

وفي الوقت الحالي، يتفق المعسكران الليبيان على ضرورة تقديم المساعدة للسكان على الرغم من الخلافات السياسية والأمنية الموجودة مسبقًا، حسبما أوضح مصدر حكومي فرنسي لصحيفة لوموند. وفي أعقاب الفيضانات أبدت حكومة طرابلس تضامنها وأعلنت عن إرسال موارد بشرية ومادية لتلبية احتياجات شرق البلاد. كما تم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، توضح “لوموند”.

ومع ذلك، فإن الحكومات “تدير الشؤون الجارية” فقط، والبلد “ضعيف من الناحية الهيكلية”، كما يوضح السيد هايمزاده، مؤلف كتاب “في قلب ليبيا القذافي”. فعلى مدى عشر سنوات، لم تستثمر السلطات الليبية سوى القليل في صيانة وإصلاح البنية التحتية القائمة، تشير “لوموند”.

نددت الأمم المتحدة، الخميس 14 سبتمبر الجاري، بهذه الأزمة السياسية الطويلة التي تعتبرها مسؤولة إلى حد كبير عن تدمير شبكة مراقبة الأرصاد الجوية وأنظمة الكمبيوتر. وأوضح بيتري تالاس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الفيضانات حدثت ولم تتم أي عمليات إجلاء بسبب عدم وجود أنظمة الإنذار المبكر المناسبة، تشير “لوموند”، مضيفة أن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا كان قد أصدر تحذيرات مبكرة بشأن الظروف الجوية القاسية قبل 72 ساعة وأبلغ السلطات الحكومية عبر البريد الإلكتروني، وحثها على اتخاذ تدابير وقائية. وأعلنت السلطات في شرق ليبيا حالة الطوارئ يوم الجمعة الثامن من سبتمبر الجاري، وأنشأت وحدة للأزمات. لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت التحذيرات قد تم نشرها بشكل فعال.

علاوة على ذلك – تتابع “لوموند”- فإن البنية التحتية متهالكة. على مدى السنوات العشر الماضية، “لم يكن هناك أي عمل هيكلي كبير”، كما يوضح باتريك هايمزاده. يمكن تفسير حجم المأساة في درنة وأهمية الخسائر – ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل، وفقاً للسلطات الشرقية، وعشرة آلاف مفقود – من خلال انهيار سدين في أعلى المدينة. لكن الفيضانات هي كارثة لم يكن من الممكن تصورها من قبل، يضيف الدبلوماسي الفرنسي السابق، متسائلا عن قدرة الدول الأخرى على مواجهة مثل هذا الفيضان بحجم تسونامي. ويعتقد أن الوضع السياسي بوجود حكومتين قد يعقد الوضع، لكنه لا يبدو مركزيا. ويشير السيد هايمزاده إلى أن درنة تم إهمالها ولا تستفيد من نفس الاستثمارات التي تستفيد منها مدن أخرى في الشرق.