بايدن يدرس تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا هاجمت رفح

أنقرة: قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن يفكر في جعل المساعدات العسكرية لإدارة تل أبيب مشروطة إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة، الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن بايدن لم يفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قد يضع ذلك على جدول أعماله إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح.
يذكر أن بايدن أشار في مقابلة سابقة مع قناة “MSNBC”، إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح بمثابة “خط أحمر” له، لكنه لن يتخلى أيضا عن إسرائيل.
ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية خطة لـ”إجلاء” الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من كافة مناطق القطاع تحت وطأة الحرب المستعرة للشهر السادس.
(الأناضول)
كذب وافتراء من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸✌️🇵🇸✌️