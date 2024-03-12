سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يدرس تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا هاجمت رفح

12 - مارس - 2024

حجم الخط
1

أنقرة: قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن يفكر في جعل المساعدات العسكرية لإدارة تل أبيب مشروطة إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة، الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن بايدن لم يفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قد يضع ذلك على جدول أعماله إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح.
يذكر أن بايدن أشار في مقابلة سابقة مع قناة “MSNBC”، إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح بمثابة “خط أحمر” له، لكنه لن يتخلى أيضا عن إسرائيل.
ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية خطة لـ”إجلاء” الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من كافة مناطق القطاع تحت وطأة الحرب المستعرة للشهر السادس.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 12, 2024 الساعة 10:47 ص

    كذب وافتراء من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸✌️🇵🇸✌️

    رد

أخبار ذات صلة

44 شهيداً منذ صباح الجمعة في غارات إسرائيلية دامية على قطاع غزة- (صور وفيديوهات)
20 - سبتمبر - 2024
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة- (صور وفيديو)
19 - سبتمبر - 2024
صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تكشف عن حجم الدمار الذي خلفته إسرائيل في رفح
29 - أغسطس - 2024
نتنياهو يجري جولة ميدانية في رفح ومنطقة فيلادلفيا- (فيديو) 
18 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية