سياسة | دولي | أوروبا

برلمانية فرنسية جديدة: أريد أن يوقع كل من يصبح فرنسياً على إعلان للاعتراف بإسرائيل- (فيديو)

13 - يوليو - 2024

كارولين يادان

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باريس- “القدس العربي”:

في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت النائبة البرلمانية، كارولين يادان، المنتخبة حديثاً عن الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج والتي تضم إسرائيل وإيطاليا ومالطا وسان مارينو والفاتيكان وقبرص واليونان وتركيا، قالت إنها “تريد أن يقوم كل من يصبح فرنسياً بالتوقيع على إعلان للاعتراف بدولة إسرائيل”.

كارولين يادان، وهي محامية، تبلغ من العمر 55 عامًا، وتنتمي إلى معسكر حزب “النهضة”، حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت قد فازت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على النائب البرلماني الفرنسي- الإسرائيلي المثير للجدل مائير حبيب، المنتمي إلى حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ، والذي برز في الأشهر للدفاع بشكل هيستيري عن إسرائيل ومهاجمة كلّ المنددين بالحرب على غزة.

وكان مائير حبيب، الذي يصفه البعض بأنه “صوت إسرائيل، لاسيما رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”، في الجمعية الوطنية الفرنسية، كان قد أثار مؤخراً جدلاً واسعاً، على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم سرطان.

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  1. يقول sandropertini:
    يوليو 13, 2024 الساعة 12:41 م

    شو هالحيونات

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  2. يقول E AMAR:
    يوليو 14, 2024 الساعة 11:51 م

    We must remember that France is a puppy of the USA and as such allows itself to grant a privileged place to the Israeli lobby and the “assistants” who control the media and the various political levels. Islamophobia is only one of the results of this situation And anti-Zionist Jews are also persecuted. We must not forget that we must strive to end Western hegemony with all its institutions and the colonialist system.

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  3. يقول guest:
    يوليو 15, 2024 الساعة 5:39 ص

    رخيصه وتتودد للصهاسنه . لكن اطمئني مثلك كثر ولم يلتفت لك احد

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