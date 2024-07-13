برلمانية فرنسية جديدة: أريد أن يوقع كل من يصبح فرنسياً على إعلان للاعتراف بإسرائيل- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت النائبة البرلمانية، كارولين يادان، المنتخبة حديثاً عن الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج والتي تضم إسرائيل وإيطاليا ومالطا وسان مارينو والفاتيكان وقبرص واليونان وتركيا، قالت إنها “تريد أن يقوم كل من يصبح فرنسياً بالتوقيع على إعلان للاعتراف بدولة إسرائيل”.

🇫🇷🇮🇱 FLASH | "Je veux que, lorsque l'on devient français, on signe une déclaration reconnaissant l'État d'Israël", a déclaré Caroline Yadan, la députée française qui a battu Meyer Habib aux législatives. pic.twitter.com/hrXpycMdI9 — Cerfia (@CerfiaFR) July 12, 2024

كارولين يادان، وهي محامية، تبلغ من العمر 55 عامًا، وتنتمي إلى معسكر حزب “النهضة”، حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت قد فازت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على النائب البرلماني الفرنسي- الإسرائيلي المثير للجدل مائير حبيب، المنتمي إلى حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ، والذي برز في الأشهر للدفاع بشكل هيستيري عن إسرائيل ومهاجمة كلّ المنددين بالحرب على غزة.

Chers amis, C’est avec une profonde émotion et une grande fierté que je vous annonce ma victoire comme députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger. Avec 52,7% des voix, cette élection constitue la continuité d’un parcours fait d’engagement, d’authenticité et de… pic.twitter.com/AZyR81KY7I — Caroline Yadan (@CarolineYADAN) July 7, 2024

وكان مائير حبيب، الذي يصفه البعض بأنه “صوت إسرائيل، لاسيما رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”، في الجمعية الوطنية الفرنسية، كان قد أثار مؤخراً جدلاً واسعاً، على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم سرطان.