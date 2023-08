بريكس تدعو ست دول لعضويتها من بينها السعودية وإيران ومصر والإمارات- (فيديو)

جوهانسبرغ: قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة ست دول لعضويتها هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.

وأضاف رامابوزا، في مؤتمر صحافي مشترك لزعماء الدول الخمس التي تشكل الكتلة حاليا، إن “مجموعة بريكس تبدأ فصلا جديدا”.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

#BRICSza | H.E. President Ramaphosa . Johannesburg II Declaration adopted . The XV Summit has adopted guiding principles on the BRICS EXPANSION.Following countries invited to join .

Argentina

Egypt

Ethiopia

Iran

Saudi Arabia

UAE

To take effect from the 1st of January 2024 pic.twitter.com/OOa9uqCXqs

— BRICSza (@BRICSza) August 24, 2023