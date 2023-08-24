بريكس تدعو ست دول لعضويتها من بينها السعودية وإيران ومصر والإمارات- (فيديو)

جوهانسبرغ: قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة ست دول لعضويتها هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.
وأضاف رامابوزا، في مؤتمر صحافي مشترك لزعماء الدول الخمس التي تشكل الكتلة حاليا، إن “مجموعة بريكس تبدأ فصلا جديدا”.
وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.
ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.
#BRICSza | H.E. President Ramaphosa . Johannesburg II Declaration adopted . The XV Summit has adopted guiding principles on the BRICS EXPANSION.Following countries invited to join .
Argentina
Egypt
Ethiopia
Iran
Saudi Arabia
UAE
To take effect from the 1st of January 2024 pic.twitter.com/OOa9uqCXqs
— BRICSza (@BRICSza) August 24, 2023
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس وعلى جهوده لتوسيع التكتل.
وكان بوتين يتحدث عبر رابط فيديو في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرج.
وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام لمجموعة بريكس أظهر مدى أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.
وقال لولا في مؤتمر صحافي عقد في جوهانسبرغ “سنظل منفتحين لضم مرشحين جدد”.
وأضاف أن الأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا أبدت اهتماما بالانضمام للمجموعة.
كما أقرت بريكس خلال القمة المنعقدة في جنوب أفريقيا مشروع قرار بدراسة استحداث “نظام مدفوعات بعملة جديدة” في المستقبل.
من جانبه، كتب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد الخميس على حسابه في منصة إكس “نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة”.
وأضاف “نتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم”.
نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 24, 2023
كما رحب مسؤول إيراني كبير الخميس بانضمام إيران إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة التي ضمت حتى الآن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ووصفه بأنه “نجاح استراتيجي” لسياستها الخارجية.
وكتب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، على منصة “إكس” “أن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية”.
وفي السياق، قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في منشور على منصة “إكس” الخميس، إن قرار مجموعة بريكس دعوة إثيوبيا للانضمام إليها “لحظة عظيمة” وإن بلاده تريد التعاون من أجل “نظام عالمي شامل ومزدهر”.
A great moment for #Ethiopia as the BRICS leaders endorse our entry into this group today. Ethiopia stands ready to cooperate with all for an inclusive and prosperous global order. pic.twitter.com/BPspm8C0jm
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 24, 2023
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتطلع للعمل على “إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية”.
جاء هذا في بيان بعد دعوة مجموعة بريكس لمصر بالانضمام إلى عضويتها.
وقال السيسي “أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة”.
(وكالات)
هذا هو المعقول وهو المنظور من الأمور. الدول التي تم قبول عضويتها في مجموعة بريكس ( السعودية، الإمارات العربية، مصر، الأرجنتين، إيران واثيوبيا ) هي بلدان قدمت طلب العضوية دون ادنى ضجيج اعلامي.
لأنها بكل بساطة تتوفر على الشروط الدنيا للعضوية.
وهذا يغنيها عن زيارة رؤساء واستقبال سفراء وتقديم مساهمة مالية في بنك البريسك و … و … .
” ما ينفع غير المعقول “، فهل من مذكر ؟؟.
لماذا لم يتم قبول الجزائر التي قال الرئيس تبون بأن روسيا والصين وجنوب إفريقيا تدعم انضمامها، والذي نزلت الجزائر بكل ثقلها السياسي والمالي من أجل تحقيق هذا الهدف حتى ولو في حدوده الدنيا كمراقب . يضهر أن بريكس مجرد تكتل سياسي لا غير ، ولو كان ينفع ، لنفع بوتن الذي منع من الحضور لجنوب إفريقيا مخافة تبعات اعتقاله كمجرم حرب . هذا أول اختبار فشل فيه هذا الكيان وأظهر ضعفه
هه يعني مصر والأرجنتين إثيوبيا نعم، والجزائر، لا، عجبا والله عجبا 😏🤔🤔😏
لماذا لم تتم دعوة الجزائر؟
مذهل!! يفضلون إثيوبيا على الجزائر!!!! الجميع كان يعلم أن اقتصاد الجزائر المبني أساسا على بيع المحروقات غير قادر على المنافسة…ولكن أن تتم دعوة إثيوبيا وتجاهل الجزائر أمر مثير للاهتمام..