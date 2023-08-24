بريكس تدعو ست دول لعضويتها من بينها السعودية وإيران ومصر والإمارات- (فيديو)

من قمة مجموعة دول بريكس في جوهانسبرغ

جوهانسبرغ: قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة ست دول لعضويتها هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.

وأضاف رامابوزا، في مؤتمر صحافي مشترك لزعماء الدول الخمس التي تشكل الكتلة حاليا، إن “مجموعة بريكس تبدأ فصلا جديدا”.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

#BRICSza | H.E. President Ramaphosa . Johannesburg II Declaration adopted . The XV Summit has adopted guiding principles on the BRICS EXPANSION.Following countries invited to join . Argentina

Egypt

Ethiopia

Iran

Saudi Arabia

UAE To take effect from the 1st of January 2024 pic.twitter.com/OOa9uqCXqs — BRICSza (@BRICSza) August 24, 2023

بوتين يشكر رئيس جنوب أفريقيا على عمله لتوسيع بريكس

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس وعلى جهوده لتوسيع التكتل.

وكان بوتين يتحدث عبر رابط فيديو في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرج.

وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام لمجموعة بريكس أظهر مدى أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.

وقال لولا في مؤتمر صحافي عقد في جوهانسبرغ “سنظل منفتحين لضم مرشحين جدد”.

وأضاف أن الأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا أبدت اهتماما بالانضمام للمجموعة.

كما أقرت بريكس خلال القمة المنعقدة في جنوب أفريقيا مشروع قرار بدراسة استحداث “نظام مدفوعات بعملة جديدة” في المستقبل.

من جانبه، كتب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد الخميس على حسابه في منصة إكس “نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة”.

وأضاف “نتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم”.

نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 24, 2023

طهران تعتبر أن انضمامها “نجاح استراتيجي لسياستها الخارجية”

كما رحب مسؤول إيراني كبير الخميس بانضمام إيران إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة التي ضمت حتى الآن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ووصفه بأنه “نجاح استراتيجي” لسياستها الخارجية.

وكتب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، على منصة “إكس” “أن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية”.

وفي السياق، قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في منشور على منصة “إكس” الخميس، إن قرار مجموعة بريكس دعوة إثيوبيا للانضمام إليها “لحظة عظيمة” وإن بلاده تريد التعاون من أجل “نظام عالمي شامل ومزدهر”.

A great moment for #Ethiopia as the BRICS leaders endorse our entry into this group today. Ethiopia stands ready to cooperate with all for an inclusive and prosperous global order. pic.twitter.com/BPspm8C0jm — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 24, 2023

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتطلع للعمل على “إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية”.

جاء هذا في بيان بعد دعوة مجموعة بريكس لمصر بالانضمام إلى عضويتها.

وقال السيسي “أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة”.

(وكالات)