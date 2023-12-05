معارضون لمحور الممانعة في لبنان: هل انتقلنا من مرحلة “فتح لاند” إلى مرحلة “حماس لاند؟”   

بيروت- “القدس العربي”:

فيما لا تزال العين على الجنوب الذي يشهد مواجهات يومية بين حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي، وفي وقت تصل إلى لبنان دعوات دولية للتطبيق الفعلي للقرار 1701 جنوب نهر الليطاني، ومنع أي أسلحة أو عمليات عسكرية، تقدّم إلى واجهة الأحداث، انخراط حركة حماس في لبنان، بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي، بعد البيان الذي أعلن إطلاق “طلائع طوفان الأقصى” من أجل المشاركة في تحرير القدس والمسجد الأقصى.

باسيل رفض إطلاق طلائع طوفان الاقصى… وأدرعي يشيد بـ”رجوليته” ويسخر “تأخرت يا جبران”

وقد أثار هذا القرار ردود فعل مستنكرة في لبنان، ورأى فيه معارضون لمحور الممانعة “عودة من جديد إلى نغمة طريق القدس تمر من لبنان وانتقالاً من مرحلة فتح لاند إلى مرحلة حماس لاند”.

وسبق هذا الإعلان تبني “كتائب القسام” قبل نحو شهر، إطلاق 16 صاروخاً من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة، إضافة إلى الاشتباه بوقوف الحركة وراء إطلاق الصواريخ من سهل القليلة في مدينة صور.

النضال في فلسطين

وفي المواقف التي سُجّلت رداً على بيان “حماس”، اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي “أن إنشاء طلائع طوفان الأقصى في لبنان خطأ جسيم”، وطالب “بالعودة عنه، لأنه يعيد ذاكرة لا يجب أن تُستعاد، وهو يضر بالقضية الفلسطينية لمصلحة محور الممانعة الذي يتاجر بها”.

٣/١ إنشاء "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان الذي أعلنت عنه حركة "حماس" خطأ جسيم نطالب بالعودة عنه، لأنه يعيد ذاكرة لا يجب أن تُستعاد، وهو يضر بالقضية الفلسطينية لمصلحة محور الممانعة الذي يتاجر بها. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 5, 2023

ورأى ريفي في بيان أن “النضال مكانه الأرض المحتلة وانتفاضة الحجارة خير شاهد، والهدف الذي يدعمه اللبنانيون جميعاً هو دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”، مضيفاً: “لبنان ليس ساحة للممانعة أو للمنخدعين بها، ونرفض هذه المغامرات الهادفة لزج المخيمات وأهلنا من فلسطينيي لبنان في تجارة الممانعة”. وختم: “سلاح الجيش اللبناني هو السلاح الشرعي والوحيد. نصيحتي لكم: لا تغرقوا في الرمال اللبنانية المتحركة وإلا ستكون الخسارة كبيرة جداً”.

٣/٢ النضال مكانه الأرض المحتلة وانتفاضة الحجارة خيرُ شاهد، والهدف الذي يدعمه اللبنانيون جميعاً هو دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 5, 2023

وكتب عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك على منصة “إكس”: “نحذّر من وصول طلائع طوفان الأقصى إلى الجنوب، وننبّه من مغبة إطلاق يد حماس عبر الحدود. لبنان الذي لا يتحمل تجاوزات حزب الله وما عادت به علينا من ويلات، لن يتحمل استباحة حماس سيادتَه وما ستجلبه علينا من دمار شامل. الجيش وحده في الجنوب”.

ورفض رئيس حزب الوطنيين الأحرار، النائب كميل شمعون “أن يكون لبنان حماس لاند… وأن يتحول إلى ساحة صراع يتم تدميره من أجل بعض العملاء في الداخل لديهم أجندات خارجية، وذلك تحت أعين بعض الذين يدعون الغيرة على سيادة لبنان وتطاولهم على رأس المؤسسة العسكرية”. ورأى في بيان “أن تأسيس طلائع طوفان الأقصى يشكل خطراً وذريعة لاحتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان، وتدمير ما تبقى من مؤسسات وبنية تحتية، ومآسٍ اضافية للشعب اللبناني”.

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل علّق على بيان حماس بالقول: “طلائع الأقصى في فلسطين وليس في لبنان ولا من لبنان”.

"طلائع الأقصى" في فلسطين وليس في لبنان ولا من لبنان. لن نعود إلى زمن ولى. pic.twitter.com/c7H3EzVz5C — Samy Gemayel (@samygemayel) December 4, 2023

وأكد النائب التغييري مارك ضو، أن “لبنان دولة وليس ساحة ولا يحق لحماس استباحة لبنان”، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ولكن كما قال: “لن نرضى أن تستعمل القضية كحجة لاستباحة لبنان وتنظيم قوى مسلحة من غير اللبنانيين”، مؤكداً أن “على قيادات حماس التراجع عن تلك الخطوة مباشرة أو نعتبر ذلك عملا عدائيا ضد اللبنانيين وإخلالا بأمنهم”.

ودعا “لقاء سيدة الجبل” إلى “اعتصام سياسي وشعبي داخل البرلمان وخارجه اعتراضاً على بيان حماس باعتباره انقلاباً وتمرداً”. ووصف تطويع عناصر مسلحة في لبنان بأنه “خطوة استفزازية لعموم اللبنانيين المؤمنين بلبنان وسيادة دولته ودستوره وقوانينه”، وحمّل “إيران وواجهتها حزب الله تبعات محاولة الاستفادة من فراغ الحكم لتمرير مقولة أن لبنان أرض جهاد ومنطلق لتحرير فلسطين”، متوجهاً “بأقسى تعابير اللوم على التقصير إلى جميع المسؤولين في الحكومة والجيش” اللبنانيين.

باسيل: مقاومة وطنية

أما رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، حليف حزب الله، فرفض بالمطلق هذا الإعلان، واعتبر “أن أي عمل مسلح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية”. وقال: “نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ90 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، وبما أجمعوا عليه من إلغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان”. وأضاف :”لبنان صاحب حق يقوى “بمقاومته الوطنية” لإسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على إسرائيل من أراضيه. يجب أن يكون التاريخ قد علّمنا كيف لا نتحوّل لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات”.

نرفض بالمطلق اعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها ؛ كما نعتبر ان اي عمل مسلح انطلاقاً من الاراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية.

نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ ال ٩٠ في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 4, 2023

واللافت هو دخول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على خط النقاش والتحريض ضد حماس، سائلاً عبر منصة “إكس”: “أي دولة يفضلها اللبنانيون: إمارة “حماس لاند” التي هي جزء من “إيران لاند”، أو الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة؟”.

اتأخرت كتير يا جبران..

استوقفتني تغريدة لجبران باسيل يعارض دعوة #حماس_داعش الفلسطينيين في لبنان إلى الانتساب إلى ما يسمى طلائع طوفان الأقصى..

صراحة موقف "رجولي" قلّ مثيله في دولة لبنان الحالي في ظل دولة #إيران لاند 😉 للتذكير #حماس_لاند ما هي الا امتداد وانبثاق الى ما سميته… https://t.co/m504BWTrqP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2023

وقال: “أيها اللبنانيون، أتذكرون شعار طريق القدس تمر في جونية؟ و”فتح لاند” التي تسببت بمآسي اللبنانيين وغرق لبنان في طوفان من الدماء في حرب أهلية قضت على الأخضر واليابس، وعاثت في البلاد قتلا ونهبا ودمارا؟”. واعتبر “أن فكرة حماس حصلت على رعاية ومباركة من حزب الله، ما يعني أن لبنان يسير نحو المجهول القاتم، خصوصاً في ظل فلتان سلاح المخيمات الفلسطينية اللبنانية في الجنوب التي من شأنها تمزيق ونهش ما تبقى من السيادة اللبنانية” وفق قوله.

وعلّق أدرعي باستهزاء على موقف جبران باسيل قائلاً: “تأخرت كتير يا جبران… صراحة موقف “رجولي” قلّ مثيله في دولة لبنان الحالي في ظل دولة إيران لاند. للتذكير، حماس لاند ما هي إلا امتداد وانبثاق لما سميته “مقاومة وطنية”… معقول يا جبران، أتكذب الكذبة وتصدقها؟ أي مقاومة وأي وطنية؟ ولمعلوماتك نص اتفاق الطائف في مادته الثانية على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية”، وأضاف: “أتحداك أن تطالب بذلك أو “في لاند بسمنة ولاند بزيت”؟ حزب الله وحماس وجهان لعملة واحدة والدليل ما يحصل في الجنوب الآن”.

أي دولة يفضلها اللبنانيون إمارة حماس لاند التي هي جزء من إيران لاند أو الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة؟ أيها اللبنانيون، أتذكرون شعار طريق القدس تمر في جونية؟ وفتح لاند التي تسببت بمآسي اللبنانيين وفي غرق لبنان في طوفان من الدماء بحرب أهلية قضت على الأخضر واليابس وعاثت… pic.twitter.com/vnqlpFzQKs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2023

وكان نُقل عن أحد قادة “حماس” في لبنان تقديره لدور حزب الله المساند لغزة، واعتباره “أن صمود حركة حماس وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية، لا يستوجبان بالضرورة أن يشنّ حزب الله الآن الحرب الكبرى المنتظرة، إذ ليس المطلوب حرق المراحل والأوراق تحت وطأة الانفعال”. واعتبر “أن حزب الله صادق وجدّي في دعمه لنا، وإلا ما كان ليرتقي له هذا العدد من الشهداء على طريق القدس، ومن بينهم كوادر قيادية وابن عضو مجلس الشورى ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة”.

الجديد الميداني

في الجديد الميداني، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي وفي مثلث الطيحات، كما استهدف بالصواريخ موقع زبدين في مزارع شبعا ‏وموقع بياض بليدا.

في المقابل، شنّت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب. كما تعرضت أطراف بلدة طيرحرفا والجوار ومحيط شيحين والجبين في قضاء صور لقصف مدفعي إسرائيلي طال أيضاً أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب والأطراف الشرقية لبلدة الناقورة، بالإضافة إلى أطراف بلدات: بيت ليف، وادي حسن، البستان وأم التوت ومجدل زون والقوزح وعلما الشعب وجبل بركة ريشة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، وأطلق رشقات نارية من أسلحة ثقيلة باتجاه محيط مواقعه في بركة ريشة وبلدة رامية. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة أن “صواريخ انطلقت من لبنان ضربت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً كان يفترض بأنه “محصن ومحمي وألحقت به أضرارا بالغة”.

وكان 20 صاروخاً أطلقت من جنوب لبنان على منطقة الجليل الأعلى ووقعت تلك الصواريخ قرب مستوطنتي شوميرا المحاذية للحدود مع لبنان.