بعد توقف 3 عقود.. الجزائر تستأنف رحلات القطار نحو تونس هذا الصيف

الجزائر: أعلنت الجزائر، الأحد، استئناف رحلات قطار المسافرين مع تونس بدءًا من الصيف الجاري، بعد توقف استمر نحو 3 عقود.
جاء ذلك وفق تصريح مراقب الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، للإذاعة الجزائرية (حكومية).
وبحسب خنتوت، فإن “القطار العابر للحدود تم برمجة وجهته نحو تونس هذا الصيف”، دون تقديم موعد محدد لانطلاق الرحلات ولا عن عددها أسبوعيا.
وقبل أسابيع، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن استئناف رحلات قطار المسافرين بين الجزائر العاصمة وتونس متوقع في 5 يوليو/ تموز المقبل، الذي يوافق يوم احتفال الجزائر بعيد استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وأشار خنتوت، إلى أن إدارة الجمارك حضّرت مسبقا للعملية بالتنسيق مع مختلف المعنيين، من مصالح شرطة الحدود والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (حكومية)، “من أجل توفير الظروف الملائمة لعبور المسافرين على مستوى محطة سوق أهراس الدولية”.
ووفقا للمسؤول الجزائري، فإن محطة سوق أهراس (ولاية حدودية على الطرف الجزائري)، اعتُمدت للمعالجة الجمركية لحركة المسافرين المتوجهين إلى تونس عن طريق السكة الحديدية.
وقبل أسابيع، أجرت شركة النقل بالسكك الحدودية التونسية رحلة تجريبية دون مسافرين، ربطت العاصمة تونس بمدينة عنّابة على الساحل الشرقي للجزائر، استعدادا لاستئناف نشاط هذا الخط.
يشار إلى أنه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أُغلق هذا الخط بين العاصمتين العربيتين بسبب تدهور الوضع الأمني وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية فيما بات يعرف لاحقا بـ “العشرية السوداء” في الجزائر.
وسنويا، يقصد ملايين السياح الجزائريون الجارة تونس خصوصًا في الفترة الممتدة من يونيو وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، فضلا عن عطل نهاية العام الميلادي (ديسمبر/ كانون الأول)، وتكتظ المعابر الحدودية بين البلدين في أوقات الذروة بطوابير من مئات آلاف السيارات، في مشهد صار متكررا كل عام.
(الأناضول)
اتحاد شمال افريقيا يترسخ
وعن قريب إن شاءالله قطار ثاني بين الجزاء وليبيا
تونس الجزاءر ليبيا
ثلاثي رافض للتطبيع
ولهم نفس الطموح
إن شاءالله من حسن إلى احسن
عاشت فلسطين وعاشت المقاومة الفلسطينية
والخزي والعار لكل من طبع ووضع يده في يد الكيان الغاصب ووصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب
إن شاء الله تستقر الأمور في ليبيا فيصل القطار حتى القاهرة .
هنيئا لكم…
“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يؤتكم خيرا”
والعكس أيضا صحيح….
يا ليت القطار ينطلق من الرباط و ليصل الي طرابلس.
ليس كل ما يتمنى المرء يدركه ومع ذلك يبقى الامل قائما ربما عندما يزهر الملح
علي القطار الربط مع طرابلس ليكون في السكة الصحيحة ليكتمل مشروع التجمع الشمال الافريقي
إن كان في ذلك رغبة صادقة في التكامل والتوحد، فنسأل الله لكم السداد والنجاح، أما إن كان ذلك رغبة في الاستحواذ ونكاية في “العدو الغربي” فتجنون ثبورا..
عندما تهدأ الأحقاد الموروثة عن الإستعمار 🤝و عندما نحاول تقليد الإتحاد الأوروبي الذي نسي أحقاد وحروب الماضي🤝 فإننا نستطيع أن نكون قوة ضاربة.🤝
حل المشاكل التي ظهرت منذ سنة 1962 بين المغرب والجزائر 🤝 سيكون له تأثير إيجابي على شمال إفريقيا.🤝 المغرب دولة محورية 🤝وتجاهلها يضعف إتحاد شمال إفريقيا🤝
ان تصل متاخرا افضل من لاتصل ابدا.
نتمنى ان يصل القطار الي ماهو ابعد من نقل الاغراض
بل ما يحقق التكامل و الوحدة بين شعوب المنطقة ويعيد مساره على سكة خطى الاجداد حيث كانوا في هم العبر مقدمة العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر
هناك طموح أن يصل القطار السريع المغربي إلى عمق إفريقيا في نفس إتجاه أنبوب الغاز النيجيري الذي ستنطلق مرحلته التنفيذية قريباً. وستنمحي معه خرائط الإستعمار. وفرنسا التي طردت شر طردة من دول الساحل.
ما علاقة كلامك مع المقال ، هذا المقال مخصص لدولتين جارتين ، حققا ما لم تحققه اي دولة عربية ،
للتذكير ، انبوب الغاز النيجيري و لا شركة دولية رحبت بالمشروع و هذا راجع للتكلفة و قلة الارباح ، لا تقارنه مع مشروع الجزائر النيجيري
هذا القطار مؤشر حقيقي عن روح الاخوة بين الشعبين الجزائري 🇩🇿 والتونسي 🇹🇳 ✌️وعن قريب الشقيقة الليبية 🇱🇾 وكذلك الموريتانية 🇲🇷.