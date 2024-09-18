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تجديد جواز السفر الأمريكي أصبح متاحا الآن عبر الإنترنت

19 - سبتمبر - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستجعل تجديد جوازات السفر متاحا بالكامل عبر الإنترنت، وهو ما يعني التخلص من الحاجة إلى طباعة نماذج الطلب وإرسال شيك عبر البريد.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن نظام تجديد جوازات السفر عبر الإنترنت “يعد خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان قدرة الأميركيين على الوصول إلى خدمات جوازات السفر بسهولة أكبر”.

وقال إن “وزارة الخارجية تعمل على جعل نظام تجديد جوازات السفر الجديد عبر الإنترنت متاحًا بالكامل للجمهور اليوم، وهي خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان قدرة الأميركيين على الوصول إلى خدمات جوازات السفر بسهولة أكبر”.

وقال بلينكين إن خدمات التجديد عبر الإنترنت ستسمح بتوزيع جوازات السفر “في حوالي ثلث الوقت الذي استغرقته في نفس الفترة من الصيف الماضي، وأقل بكثير من أوقات المعالجة المعلن عنها والتي تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع”.

ومع ذلك، يوصي موقع وزارة الخارجية لتجديد جوازات السفر عبر الإنترنت بعدم التخطيط للسفر خلال ثمانية أسابيع عند تجديد جواز السفر، للسماح بوقت المعالجة. في العام الماضي، أنتجت الوزارة 24 مليون منتج لجوازات السفر، وكان حوالي 40 في المائة من إجمالي عبء العمل عبارة عن تجديدات جوازات السفر.

وتقدر وزارة الخارجية أن ما يصل إلى 5 ملايين أمريكي سيتمكنون من استخدام الخدمة عبر الإنترنت، المتاحة من خلال travel.state.gov/renewonline ، على الرغم من وجود بعض المتطلبات.

والخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو تغيير عن فترة الاختبار حيث تم إغلاق الطلبات في وقت معين من اليوم.

بشكل عام، يمكن للبالغين الذين يبلغون 25 عامًا أو أكثر التقدم عبر الإنترنت إذا كان جواز سفرهم صالحًا لمدة 10 سنوات، وكان دفتر جوازات السفر في حوزتهم وكانوا في الولايات المتحدة أو إحدى الأراضي الأمريكية.

لا يمكن استخدام البوابة الإلكترونية لتحديث المعلومات في جواز السفر، أو إذا انتهت صلاحيته بعد أكثر من عام، أو انتهت صلاحيته منذ أكثر من خمس سنوات. وتوجد قائمة كاملة بالمتطلبات على موقع تجديد جواز السفر.

يتم الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقة الخصم أو الائتمان، ويجب تحميل صورة رقمية.

وتختبر الوكالة النسخة التجريبية من البوابة الإلكترونية منذ شهر يونيو/حزيران على الأقل، لكن يوم الأربعاء يمثل إطلاقها الرسمي للجمهور.

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية رينا بيتر في إفادة للصحافيين: “لقد بدأنا بتجديد جوازات السفر للبالغين ضمن الفترة الزمنية وفي الحدود الجغرافية المتاحة لدينا، ولكن … سنوسع ذلك”.

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