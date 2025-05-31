تلطيخ كنيسين يهوديين ونصب تذكاري للهولوكوست بالطلاء في باريس

باريس: هاجم مجهولون في باريس كنيسين يهوديين ومطعما وجزءا من نصب تذكاري للمحرقة النازية (هولوكوست) ليلة الجمعة- السبت، حسبما ذكرت السلطات اليوم السبت.

وكتبت آن هيدالغو عمدة باريس عبر تطبيق إنستغرام إنه تم تلطيخ جميع المواقع المستهدفة بالطلاء الأخضر.

وذكرت هيدالغو: “أدين هذا الترهيب بكل قوتي”، مضيفة أن معاداة السامية ليس لها مكان في باريس وأنها ستسعى لتوجيه اتهامات ضد الجناة.

وكتب وزير الداخلية برونو ريتايو عبر منصة إكس عن ” هذه الأعمال المخزية الموجهة ضد المجتمع اليهودي تبعث على الاشمئزاز الشديد”.

وتأتي هذه الحوادث قبل حلول عيد “شفوعوت” اليهودي. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد دعت في وقت سابق إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب التوترات المتزايدة إثر حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة.

وحتى الآن، لم يتم القبض على أي مشتبه بهم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

(وكالات)