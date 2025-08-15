جزيرة للنساء فقط في قطر لضمان الخصوصية

الدوحة- “القدس العربي”: ابتكرت شركة سياحية في قطر مبادرة فريدة، بتخصيص جزيرة موجودة في مياه الدولة الخليجية للنساء فقط، لضمان تمتعهن بالخصوصية والاسترخاء على الشاطئ.

ونشرت جهات ووكالات سياحية خبرًا عن تخصيص يوم كامل في جزيرة البنانا للسيدات فقط.

وتقع جزيرة البنانا قبالة ساحل مدينة الدوحة، على بُعد 20 دقيقة بالقارب، وتوفر ملاذًا بعيدًا عن صخب وضجيج المدينة، وتضم مرافقها مسبحًا على شكل بحيرة على طول الشاطئ الرملي، ومسبحًا غير عميق للأطفال، ومسبحًا للتزلج، مع توفير بيئة عائلية تلبي احتياجات مختلف الأعمار.

وأعلن المسؤولون عن تخصيص يوم الثلاثاء، من الساعة 5 إلى 8 مساءً، الجزيرة بالكامل مخصصة للسيدات فقط.

وتخصص الجهات المنظمة للبرنامج مركبًا ينقل السيدات من كورنيش الدوحة، ويعيدهن بعد نهاية اليوم.

وتسمح المبادرة بمنح السيدات أجواء من الخصوصية للتمتع بمياه البحر وممارسة النشاطات البحرية.

وافتتح، في أواخر عام 2014، رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ عبد الله بن ناصر منتجع جزيرة البنانا- الدوحة.

ويراد للمشروع أن يكون رافدًا جديدًا لقطاع السياحة والضيافة في دولة قطر.

وتعد الجزيرة ملاذًا ساحرًا لقضاء العطلات بمساحة 32 فدانًا.

ويشتمل المنتجع على مجموعة من الفلل الطافية على سطح المياه، ويجمع كافة عناصر البيئة البحرية من المياه الصافية والرمال الذهبية والهدوء، إلى جانب جميع وسائل الترفيه والاستجمام العائلية مثل صالة البولينغ والمساحات الخضراء للعب الجولف ومركز حماية الحيد المرجاني.