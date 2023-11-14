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جيش الاحتلال يستهدف بالغاز ساحة الطوارئ بمستشفى طولكرم- (فيديو)

14 - نوفمبر - 2023

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طولكرم: أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الثلاثاء، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي ساحة الطوارئ في مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة بقنابل الغاز.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن “الجيش الإسرائيلي وخلال العملية العسكرية المتواصلة في مدينة طولكرم ومخيمها منذ أمس (الاثنين)، استهدف ساحة الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت بقنابل الغاز المسيل للدموع”.

وأشارت الوزارة إلى أن “عشرات المواطنين والطواقم الطبية أصيبوا بحالات اختناق” جراء ذلك.

ومنذ مساء الاثنين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة طولكرم ومخيمها، استشهد خلالها 7 فلسطينيين وأصاب 12 آخرين بجراح، ودمّر بنية تحتية ومركبات وممتلكات.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

(الأناضول)

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