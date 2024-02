جيش الاحتلال يستهدف بالغاز ساحة الطوارئ بمستشفى طولكرم- (فيديو)

طولكرم: أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الثلاثاء، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي ساحة الطوارئ في مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة بقنابل الغاز.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن “الجيش الإسرائيلي وخلال العملية العسكرية المتواصلة في مدينة طولكرم ومخيمها منذ أمس (الاثنين)، استهدف ساحة الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت بقنابل الغاز المسيل للدموع”.

وأشارت الوزارة إلى أن “عشرات المواطنين والطواقم الطبية أصيبوا بحالات اختناق” جراء ذلك.

The Israeli occupation forces fire tear gas toward the hospital of Thabet Thabet in Tulkarm. 14.11.23

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم. pic.twitter.com/gFXxYY5Dkw

— Eye On Palestine (@EyeOnPalestines) November 14, 2023