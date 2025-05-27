حريق يتسبب بإغلاق أكبر مصفاة نفطية في الإكوادور- (فيديو)

الاكوادور: أعلنت السلطات في الإكوادور أنّ حريقا اندلع في خزان بمصفاة ميناء إزميرالداس النفطية (شمال غرب) تسبّب بوقف العمل في هذه المصفاة الأكبر في البلاد وبإجلاء سكّان المناطق المجاورة.

وارتفع عمود ضخم من النيران والدخان في سماء المدينة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

💥 A fire broke out at a refinery in Esmeraldas, Ecuador, after an explosion in a fuel storage tank. No reported injuries or casualties. pic.twitter.com/SCEG3cC4GB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 26, 2025

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنّ عناصر من الجيش وعاملين في المصفاة أغلقوا الطريق المؤدي إليها لإفساح المجال أمام عربات الإطفاء وسيارات الطوارئ بالمرور.

وكتبت وزيرة الطاقة إيناس مانزانو صباح الإثنين عبر حسابها على منصّة “إكس” أنّ “النيران اشتعلت في خزان وقود. الوضع تحت السيطرة”.

من جهتها، أعلنت شركة النفط الحكومية “بترو إكوادور” التي تدير المصفاة أنّ الحريق لم يتسبّب بأيّ وفيات، لكنّ خمسة أشخاص تلقوا إسعافات بعد تنشّقهم دخان الحريق.

La refinería de Esmeraldas este momento. Ya saldrán las cotorras con el “atentado correísta”, garantizado. pic.twitter.com/JstF65BoHW — Viejofer (@elferlopezaires) May 26, 2025

وأوضحت الشركة في بيان أنّ المصفاة “أوقفت عملياتها لضمان سلامة المنشآت والموظفين”.

وتبلغ طاقة التكرير لهذه المصفاة 110 آلاف برميل من النفط الخام يوميا، وهي الأكبر بين المصافي الثلاث في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تعتمد بشكل كبير على صادراتها النفطية.

(أ ف ب)