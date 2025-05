حريق يتسبب بإغلاق أكبر مصفاة نفطية في الإكوادور- (فيديو)

الاكوادور: أعلنت السلطات في الإكوادور أنّ حريقا اندلع في خزان بمصفاة ميناء إزميرالداس النفطية (شمال غرب) تسبّب بوقف العمل في هذه المصفاة الأكبر في البلاد وبإجلاء سكّان المناطق المجاورة.

وارتفع عمود ضخم من النيران والدخان في سماء المدينة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

💥 A fire broke out at a refinery in Esmeraldas, Ecuador, after an explosion in a fuel storage tank. No reported injuries or casualties. pic.twitter.com/SCEG3cC4GB

