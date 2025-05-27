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حريق يتسبب بإغلاق أكبر مصفاة نفطية في الإكوادور- (فيديو)

منذ 13 ساعة

الدخان يتصاعد أثناء حريق في مصفاة ميناء إزميرالداس النفطية

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الاكوادور: أعلنت السلطات في الإكوادور أنّ حريقا اندلع في خزان بمصفاة ميناء إزميرالداس النفطية (شمال غرب) تسبّب بوقف العمل في هذه المصفاة الأكبر في البلاد وبإجلاء سكّان المناطق المجاورة.

وارتفع عمود ضخم من النيران والدخان في سماء المدينة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنّ عناصر من الجيش وعاملين في المصفاة أغلقوا الطريق المؤدي إليها لإفساح المجال أمام عربات الإطفاء وسيارات الطوارئ بالمرور.

وكتبت وزيرة الطاقة إيناس مانزانو صباح الإثنين عبر حسابها على منصّة “إكس” أنّ “النيران اشتعلت في خزان وقود. الوضع تحت السيطرة”.

من جهتها، أعلنت شركة النفط الحكومية “بترو إكوادور” التي تدير المصفاة أنّ الحريق لم يتسبّب بأيّ وفيات، لكنّ خمسة أشخاص تلقوا إسعافات بعد تنشّقهم دخان الحريق.

وأوضحت الشركة في بيان أنّ المصفاة “أوقفت عملياتها لضمان سلامة المنشآت والموظفين”.

وتبلغ طاقة التكرير لهذه المصفاة 110 آلاف برميل من النفط الخام يوميا، وهي الأكبر بين المصافي الثلاث في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تعتمد بشكل كبير على صادراتها النفطية.

(أ ف ب)

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