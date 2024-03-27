خالد مشعل: المقاومة بخير.. ولن نطلق أسرى إسرائيل إلا عندما نحقق أهدافنا

إسطنبول: أكد رئيس حركة “حماس” في الخارج خالد مشعل، أن حركته لن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلا عندما تحقق أهدافها، مشدداً على أن “المقاومة بخير”، رغم “شراسة المعركة” مع الجيش الإسرائيلي.
حديث مشعل أدلى به خلال فعالية نسائية في الأردن، بحسب بيان لـ “حماس” على منصة “تلغرام” الأربعاء، في وقت تشن فيه إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، الذي تحاصره منذ 17 عاماً.
وقال مشعل إن “قيادة الحركة تدير معركة تفاوضية لا تقل شراسة عن معركة الميدان، وإن شاء الله سنهزمهم في الميدان، وفي المعركة التفاوضية”.
ومنذ أيام، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من مفاوضات متعثرة غير مباشرة بين إسرائيل و”حماس” للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى يتضمن وقف إطلاق النار.
مشعل: المقاومة بخير رغم شراسة المعركة (…) هذه معركة تاريخية، نعم ميزان القوى ليس لصالحنا، ولكن الله معنا، ومن بعد ذلك أمتنا والحق والعدالة لقضيتنا معنا
وتابع مشعل: “نُصرّ في المفاوضات على وقف العدوان، والانسحاب من غزة، وعودة المهجرين إلى أماكنهم، خاصة في شمال غزة، وتقديم كل ما يلزم من الإغاثة والإيواء والإعمار وانتهاء الحصار”.
وأجبر القصف الإسرائيلي المميت نحو مليوني فلسطيني على النزوح من مناطقهم في قطاع غزة، الذي يقطنه حوالي 2.3 مليون نسمة في أوضاع كارثية.
ومؤكداً على موقف “حماس”، قال مشعل: “لن نفرج عن أسراهم إلا عندما نحقق هذه الأهداف، وندير المعركة التفاوضية بصلابة”.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وبخصوص القتال المتواصل، قال مشعل إن “المقاومة بخير رغم شراسة المعركة (…) هذه معركة تاريخية، نعم ميزان القوى ليس لصالحنا، ولكن الله معنا، ومن بعد ذلك أمتنا والحق والعدالة لقضيتنا معنا”.
وزاد بأن “هذه المعركة كشفت الوجه القبيح للعدو (إسرائيل) على الساحة الدولية، لم يكن هناك تغيير في الساحة الدولية وفي الرأي العام الدولي كما جرى في ظلال هذه المعركة”.
وشدد على أن “المعركة الإعلامية ما زالت على أشدها وكذلك المعركة السياسية، والمطلوب من التنظيمات والقوى والحكام والحكومات والقادة والزعماء أن يشعروا أهلنا في غزة أنهم معهم في الميدان”.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
الكلام لا يكلف شيئا
“الكلام ما عليه جمرك”
المقاومة بخير (الحمد لله) والشعب ميكل هوا!
معادلة صعبة
بعض التعليقات تكون سلبية وقاسية الى حد ما ، أقول لهم إن الدنيا تأخد (بضم التاء) غلابا , واقول لهم راجعوا تاريخ جنوب أفريقيا التي تنعم بالحرية الآن, واقول لهم بالأمس القريب قبل 7 اكتوبر ظل عباس يردد احمونا احمونا, لأن إسرائيل توحشت في القتل والاستيطان….فالمقاومة أمر واقع فرض على الفلسطينيين لأنها بديل للعيش تحت الاذلال والعبودية فاسراءيل أصبحت تزداد اكثر توحشا
( لن نفرج عن أسراهم إلا عندما نحقق هذه الأهداف ).نعم وألف نعم هذا هو القرار الستراتيجيّ الصحيح.وأي قرار آخر
مغاير سقوط لا قيامة بعده؛ يامسيح.
الى ميسره العبسي : أِنك لا تُدرك ان حماس قد احدثت اِنقلاباً شديداً في التفكير السياسي عالمياً . اسرائيل ايقنت بعد 7 اوكتوبر انها دوله مُعراه بدأت في الافول . أعذُرك لأنك قليل الهمه ومثلك الكثير حتى من زُعماء دول وفصائليو نضال لا يهمهم الا بطاقات VIP . انت معذور
السيد الأسود العنسي، إذا لك رأي مخالف لا داعي للتهجم وإلصاق التهم والأوصاف.
أنا اشاهد الاخبار ومنها الجزيرة وكذلك اهلي واصدقائي في القطاع. انت ربما تفعل نفس الشيء ولكن يبدو ان عقلك الباطن يترجم ذلك كأنتصارات، هنيأ ً لك.
السيد خالد مشعل لم يذكر مآسي شعبنا وكأن حماس ستزدهر حتى في غياب الشعب.
لن يرضى عنك النصارى عندما تخاطب خالد مشعل واصفا إياه (المسيح)
خاصة وأنت مسلم من المفترض أنك صائم في الشهر الفضيل
ولماذا لم تختر صفة إسلامية أو إسلاموية يا هذا
من تأقلم مع الذل ورضيه سيبقى ذليلاً ضعيفاً مهمش طوال عمره ومن يرفض سياسة الأمر الواقع ويأبى إلا ان يدافع عن حقه في سبيل نيل الحرية والعدل والمساواة ولا يرضى الذل ولا الضعف هناك فرق كبير بينهما الاثنين سيموتون ولكن أحدها سيلعنه التاريخ والأجيال القادمة لتقبله الذل والضعف ورضاه العيش بذل
والثاني سيكتب التاريخ اسمه من ذهب وستترحم عليه الأجيال القادمة إلى يوم الدين .
من يحسب حساب النهايات لا يكون بطلاً
كلنا سنموت ولن يخلد أحد
ولكن هل سنموت بذل ونرضى ان تعيش الأجيال بعدنا بذل أو نموت في سبيل تحرير مقدساتنا وفي سبيل تقديم حياة افضل وكريمة للأجيال التي تلينا
أما جيل طوفان الأقصى هذا الجيل الذي رباه الشيخ احمد ياسين رحمه الله جيل التحرير جيل صنع التاريخ جيل الذي لن يرضى ان يعيش من بعده من الأجيال الا بكرامة وعز . موت مشرف أو حياة كريمة .
جئناكم بالبندقية بيد وقذيفة الياسين باليد الأخرى .
ودسنا بأقدامنا على غص الزيتون التي جلبه جيل أسلو وأحرقناه .ليس بيننا إلا النار .
هاته الجملة التي قالها السيد خالد مشعل تجعل الكيان الإرهابي الإسرائيلي بدون نوم ويعيش على أعصابه
إطلالة السيد مشعل. المتلفزة وتصريحاته الناريه ::: لن نطلق سراح أسراهم إلا ان تحقق حماس أهدافها في المفاوضات او بساحة القتال : يصرح ان المقاومة بخير ،، نحن نتفق. نعه بحيث أصبحت المقاومه من صدام مباشر الى عمليات كمائن ، يا ترى كم عملية كمائن. تتم يوميا ؟ العدو يقصقص بمختلف. الأسلحة الثقيلة يدم ويفني البشر والحجر ، يوميا مئات الشهداء ، بل العشرات يستشهدون وهم يلهثون وراء لقمة خبز او شربة ماء ، ناهيك عن العشرات يستشهدون لعدم توفر الدواء وخروج المستشفيات عن الخدمه ،، نعم المقاومة بخير لديها ما لا يزيد عن 150 اسيراً ، بل كم أسير استجدوا لدى العدو ؟ نعم المقاومة بخير. تجاوز ت إعداد الشهداء. 32000 الف شهيد ثلثهم من الأطفال والنساء ، وأكثر من مائة الف جريح ، هؤلاء الاسرى لدى حماس وأغلبهم من كبار السن والنساء والأطفال كما يقول إعلام العدو. كان السبب الرئيسي في تعاطف وتأييد زعماء العالم والغربية والامريكي، للعدوّ ومده بمختلف الأسلحة وتصنيف حماس بأنها داعش ، ،، لنعود إلى مطالب حماس،، وقفالحربنهائيا ، ،في الحروب من يطلب ويجري وراء وقف القتال ؟؟؟ يتبغ
تابع . هل بهذه السهولة يستجيب العدو ويمتثل لطلب المقاومة بالانسحاب من القطاع بلا ثمن ومن اجل الافراج عنن الاسرى لدى حماس ، الذي لايدركه البعض ان المماطله من العدو يهدف إلى انه ربما أعداد الاسرى تتناقص تدريجيا امابالوفاة او بالقصف، وهذا ما هو حاصل فعلا؟
افتراضا ان العدو انسحب من القطاع ، وبدئ بالإعمار ، ماهو الثمن الذي لايقدر ، استشهاد عشرات وعشرات وعشرات وعشرات الالوف ، وأكثر من ذلك الجرحى ؟
هناك من يهرب إلى الأمام وديدنه ان يقوم بعد العصي. ولا يحرك مشاعره وضميره وإنسانيته وصدق مواطنته معاناة من هو تحترالعصي. يتلق ضرب العصي ، ، تحت شعارات وايما شعارات ، ، استذكر هنا مقولة احد السياسيين واعفي نفسي ذكر اسمه قال ،، ان التعامل والخيانه مع العدو. يدمر الوطن ،،، وان القرارات المتهوره وغير المحسوبه. تدمر الوطن ،، ما دامت النتيجة واحده ،، اذن لا فرق بينهما وصدق من قال …. ان من يتكلم الحقيقه بتنقعر طاقيته ء،