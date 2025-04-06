 خفر السواحل السوري يضبط قارباً يقلّ أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد

أفراد من قوات الأمن العام السوري في اللاذقية. 9 مارس 2025. ا ف ب

دمشق: أعلن خفر السواحل السوري، السبت، ضبط قارب على متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

وأفاد خفر السواحل السوري ، في بيان صحافي، بـ “ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة“.

وكانت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أكدت، نهاية العام الماضي، أن بعض الأقليات الدينية تغادر خشية من “تهديد محتمل”، في حين أوصت بوقف العودة الجماعية إلى سوريا حتى يستقر الوضع في البلاد.

وعادت قضية اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم لتطرح بشدة مع إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ولا يزال نحو ربع سكان الشعب السوري مشتتين في دول مختلفة، معظمهم في دول الجوار ويواجهون مصيراً غامضاً.

( د ب أ)