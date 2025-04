رئيس السلفادور نجيب أبو كيله يقدّم نصيحة لترامب حول كيفية “تحرير” 350 مليون أمريكي من الجريمة والإرهاب- (فيديوهات) 

واشنطن – “القدس العربي”: صرّح رئيس السلفادور، نجيب أبو كيله، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الإثنين، بأنه يجب على ترامب “تحرير” 350 مليون أمريكي من الجريمة والإرهاب في الولايات المتحدة.

وقال أبو كيله، وهو من أصول فلسطينية ولكنه “صديق” للاحتلال الإسرائيلي: “ندرك أن لديكم مشكلة تتعلق بالجريمة والإرهاب وتحتاجون إلى المساعدة. ورغم صغر حجم بلادنا، فإننا قادرون على تقديم العون. لقد حوّلنا، كما وصفنا الصحافيون سابقًا، عاصمة جرائم القتل في العالم إلى واحدة من أكثر الدول أمانًا في نصف الكرة الغربي”.

وأضاف: “يسعدني القول إننا حرّرنا بالفعل ملايين الأشخاص”، وذلك في الوقت الذي كان ترامب يعبّر فيه عن إعجابه به.

وتابع أبو كيله موجّهًا حديثه لترامب: “سيدي الرئيس، أمامك 350 مليون شخص ينتظرون التحرير. لا يمكنك ببساطة إطلاق سراح المجرمين وتتوقّع أن تختفي الجريمة بطريقة سحرية، بل عليك سجنهم من أجل تحرير 350 مليون أمريكي يطالبون بوضع حد للجريمة والإرهاب، وهذا أمر ممكن”، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

يُذكر أن إدارة ترامب نسّقت مع أبو كيله بشأن رحلات الترحيل، حيث تم إرسال مئات الأشخاص، من ضمنهم أعضاء يُزعم بانتمائهم لعصابة “ترين دي أراغوا”، إلى مركز احتجاز الإرهابيين الشهير في السلفادور المعروف باسم CECOT.

وبحسب ما ورد، انتقدت حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 سياسات إدارة بايدن بشأن التعامل مع المجرمين، ولا سيما تلك المتعلقة بالإفراج عنهم عند الحدود، إضافة إلى قوانين إصلاح الكفالة الليبرالية في العديد من الولايات القضائية التي تُجبر الشرطة على إطلاق سراح المشتبه بهم، الذين كثيرًا ما يعودون لارتكاب الجرائم مجددًا.

وسخر ترامب خلال اللقاء، من “المؤسسة الديمقراطية”، مؤكدًا أن البلاد تُدار الآن “بالحسّ السليم” بعد انتخابه.

كما طرح ترامب سؤالًا على أبو كيله قائلًا: “هل تسمحون للرجال بالمشاركة في الرياضات النسائية؟ هل تسمحون لهم بملاكمة النساء؟”، في إشارة إلى الجدل الدائر حول مشاركة الرجال البيولوجيين في المنافسات النسائية.

وردّ رئيس السلفادور قائلًا: “هذا عنف”.

