سموتريتش: موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا”

القدس: اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في مؤتمر تنظمه صحيفة “يسرائيل هيوم”: “نحن نجلب المساعدات (إلى غزة)؛ لأنه لا يوجد خيار آخر”.
وأضاف: “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا حتى تتم إعادة رهائننا”.
سموتريتش اعتبر أنه “من المستحيل تدمير حماس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية”.
ودعا إلى تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب.
كما جدد معارضته لإبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
وقال: “كلنا نريد إعادة المختطفين، (لكن) الصفقة لا تعيد سوى عدد قليل من المختطفين، لذا فهي غير عادلة وغير أخلاقية، وتعرض أمن الدولة للخطر”.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى ومسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل، رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بعرقلة أي اتفاق مطروح؛ لمنع تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم سموتريتش، بإسقاط الحكومة، إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
كذلك أعرب سموتيرتش عن معارضته إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين في غزة.
وقال: “أعتقد أنه لا ينبغي إطلاق سراحهم، سيعودون إلى قتل اليهود”، وفق تعبيراته.
وجدد مطالبته ببدء استيطان إسرائيلي في غزة، وقال: “لم أسع إلى تعريف الاستيطان في غزة كجزء من أهداف الحرب. لكن مسموح لي أن أقول طموحي: حيث لا يوجد استيطان، لا يوجد أمن”.
(الأناضول)
حرب على الاسلام.. و المسلمين نيام، يرحم الله ابن الخطاب.. في غزة
اللعنه على الرؤوساء العرب الخونه ، اسود على شعوبهم ونعاج عند الصهاينه , ما يحدث في غزه اذلال واهانه للحكام العرب لا يستطيعون فعل شئ تنازلوا عن عروشكم افضل لكم .
و اللعنة حتى على الشعوب العربية الخانعة و الساكتة…
أكاد أجزم أن أسلاف هذا الشخص من أصحاب السبت
لا قطعا , اصحاب السبت مسخهم الله قردة وخنازير علي قولين اما مسخا حقيقيا للخلقة واما مسخت قلوبهم و واذهب الله نسلهم فلم يخلفوا .. والله اعلم
لكن ما يثير الاستغراب حقا هو انه لا يوجد اي مسؤول سياسي عربي يمكنه ان يرد علي التصريحات الاسرائيلية من قريب او بعيد حتي ول كان ذلك من قبيل اللغو السياسي … هل بعدا هذا الهوان هوان ابشع منه ..
يعني في حرب العراق مع امريكا كان الصحاف يكذب و يمارس الدعاية و يرد علي التصيحات الامريكية رغم ان العراق انهارات بالفعل في الساعات الاولي للغزو الامريكي .. هل عدمت هذا الامة رجالا ام ان التطبيع يسري الي اخمص القدمين واطراف اللسان …
لعنة الله على طغاة العرب , الجبناء !
دماء المسلمين بغزة برقبتكم !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
إنه يفكر بعقيدة العنصرية.
اما مجنون او عنصري
أمثاله من الرجعيين والفاشيين لا قيمة لهم ولا قيمة لافكارهم و لا قيمة لآرائهم و سيذكرهم التاريخ مع فرعون وهامان و من تبعهم
هؤلاء هم المفسدون في الارض حبطت اعمالهم في الدنيا و الآخرة وعليهم لعنة الله والملائكة الى يوم الدين ثم يوم القيامة يردون الى الجحيم و بئس المصير
يجب على منظمات حقوق الإنسان في الامم المتحدة وكذلك منظمات حقوق الانسان غير الحكومية وضع اسم هذا الوزير العنصري على قائمة الاشخاص الذين يجب معاقبتهم دوليا ً بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية لإعماله وتصريحاته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
هذا الصهيوني القذر مريض نفسي وهو خطر على الانسانية، لاتتكلموا عن الأنظمة العربية رجاءً لأنهم فاقدي للسيادة والقرار أخجلونا فعلياً ببن الشعوب .