سموتريتش: موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا”

القدس: اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في مؤتمر تنظمه صحيفة “يسرائيل هيوم”: “نحن نجلب المساعدات (إلى غزة)؛ لأنه لا يوجد خيار آخر”.

وأضاف: “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا حتى تتم إعادة رهائننا”.

سموتريتش اعتبر أنه “من المستحيل تدمير حماس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية”.

ودعا إلى تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب.

كما جدد معارضته لإبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال: “كلنا نريد إعادة المختطفين، (لكن) الصفقة لا تعيد سوى عدد قليل من المختطفين، لذا فهي غير عادلة وغير أخلاقية، وتعرض أمن الدولة للخطر”.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى ومسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل، رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بعرقلة أي اتفاق مطروح؛ لمنع تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم سموتريتش، بإسقاط الحكومة، إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

كذلك أعرب سموتيرتش عن معارضته إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين في غزة.

وقال: “أعتقد أنه لا ينبغي إطلاق سراحهم، سيعودون إلى قتل اليهود”، وفق تعبيراته.

وجدد مطالبته ببدء استيطان إسرائيلي في غزة، وقال: “لم أسع إلى تعريف الاستيطان في غزة كجزء من أهداف الحرب. لكن مسموح لي أن أقول طموحي: حيث لا يوجد استيطان، لا يوجد أمن”.

(الأناضول)