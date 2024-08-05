سياسة | عربي | فلسطين

سموتريتش: موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا”

5 - أغسطس - 2024

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القدس: اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في مؤتمر تنظمه صحيفة “يسرائيل هيوم”: “نحن نجلب المساعدات (إلى غزة)؛ لأنه لا يوجد خيار آخر”.
وأضاف: “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا حتى تتم إعادة رهائننا”.
سموتريتش اعتبر أنه “من المستحيل تدمير حماس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية”.
ودعا إلى تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب.
كما جدد معارضته لإبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
وقال: “كلنا نريد إعادة المختطفين، (لكن) الصفقة لا تعيد سوى عدد قليل من المختطفين، لذا فهي غير عادلة وغير أخلاقية، وتعرض أمن الدولة للخطر”.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى ومسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل، رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بعرقلة أي اتفاق مطروح؛ لمنع تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم سموتريتش، بإسقاط الحكومة، إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
كذلك أعرب سموتيرتش عن معارضته إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين في غزة.
وقال: “أعتقد أنه لا ينبغي إطلاق سراحهم، سيعودون إلى قتل اليهود”، وفق تعبيراته.
وجدد مطالبته ببدء استيطان إسرائيلي في غزة، وقال: “لم أسع إلى تعريف الاستيطان في غزة كجزء من أهداف الحرب. لكن مسموح لي أن أقول طموحي: حيث لا يوجد استيطان، لا يوجد أمن”.

(الأناضول)

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  1. يقول المعلم كوباية:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 1:05 م

    حرب على الاسلام.. و المسلمين نيام، يرحم الله ابن الخطاب.. في غزة

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  2. يقول مهند:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 2:27 م

    اللعنه على الرؤوساء العرب الخونه ، اسود على شعوبهم ونعاج عند الصهاينه , ما يحدث في غزه اذلال واهانه للحكام العرب لا يستطيعون فعل شئ تنازلوا عن عروشكم افضل لكم .

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    1. يقول لاعق اليد:
      أغسطس 5, 2024 الساعة 6:19 م

      و اللعنة حتى على الشعوب العربية الخانعة و الساكتة…

  3. يقول DINA:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 2:51 م

    أكاد أجزم أن أسلاف هذا الشخص من أصحاب السبت

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    1. يقول عروبتاه كونتري:
      أغسطس 5, 2024 الساعة 11:34 م

      لا قطعا , اصحاب السبت مسخهم الله قردة وخنازير علي قولين اما مسخا حقيقيا للخلقة واما مسخت قلوبهم و واذهب الله نسلهم فلم يخلفوا .. والله اعلم

      لكن ما يثير الاستغراب حقا هو انه لا يوجد اي مسؤول سياسي عربي يمكنه ان يرد علي التصريحات الاسرائيلية من قريب او بعيد حتي ول كان ذلك من قبيل اللغو السياسي … هل بعدا هذا الهوان هوان ابشع منه ..

      يعني في حرب العراق مع امريكا كان الصحاف يكذب و يمارس الدعاية و يرد علي التصيحات الامريكية رغم ان العراق انهارات بالفعل في الساعات الاولي للغزو الامريكي .. هل عدمت هذا الامة رجالا ام ان التطبيع يسري الي اخمص القدمين واطراف اللسان …

  4. يقول الكروي داود النرويج:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 3:23 م

    لعنة الله على طغاة العرب , الجبناء !
    دماء المسلمين بغزة برقبتكم !!
    و لا حول و لا قوة الا بالله

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  5. يقول ملاحظ- الجزائر:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 4:30 م

    إنه يفكر بعقيدة العنصرية.

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  6. يقول قديري محمد:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 4:40 م

    اما مجنون او عنصري

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  7. يقول رضا تونس:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 6:24 م

    أمثاله من الرجعيين والفاشيين لا قيمة لهم ولا قيمة لافكارهم و لا قيمة لآرائهم و سيذكرهم التاريخ مع فرعون وهامان و من تبعهم
    هؤلاء هم المفسدون في الارض حبطت اعمالهم في الدنيا و الآخرة وعليهم لعنة الله والملائكة الى يوم الدين ثم يوم القيامة يردون الى الجحيم و بئس المصير

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  8. يقول عامر عريم:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 6:25 م

    يجب على منظمات حقوق الإنسان في الامم المتحدة وكذلك منظمات حقوق الانسان غير الحكومية وضع اسم هذا الوزير العنصري على قائمة الاشخاص الذين يجب معاقبتهم دوليا ً بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية لإعماله وتصريحاته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

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  9. يقول أبو عادل:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 8:27 م

    هذا الصهيوني القذر مريض نفسي وهو خطر على الانسانية، لاتتكلموا عن الأنظمة العربية رجاءً لأنهم فاقدي للسيادة والقرار أخجلونا فعلياً ببن الشعوب .

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