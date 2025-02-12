شاكيرا تطلق في البرازيل أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

ريو دي جانيرو: أطلقت أيقونة الموسيقى اللاتينية شاكيرا الثلاثاء جولتها العالمية الأولى منذ سبع سنوات في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للترويج لألبومها الأخير “Las mujeres ya no lloran” (النساء أوقفن البكاء) والذي فازت عنه أخيرا بجائزة غرامي.

بأسلوبها الفني المتنوع، أشعلت الفنانة الكولومبية الأجواء في ملعب نيلسون تشافيز الأولمبي الذي يتسع لنحو 46 ألف شخص، وقدّمت بعضا من أشهر أغانيها مع أعمال من ألبومها الجديد، وهو الثاني عشر في مسيرتها.

وقدمت المغنية أغنية “Shakira: Bzrp Music Sessions، Vol. 53” التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية وترتبط بانفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكيه في حزيران/ يونيو 2022.

وتوجهت شاكيرا إلى الجمهور بالقول: “الموسيقى تشفي”، داعية إلى التحلي بروح “المقاومة”. وأضافت: “من الجيد والرائع أن تحب شخصا آخر، ولكن من الأفضل أن تحب نفسك”.

وقالت جوليانا مودينيسي التي تنقلت مسافة 600 كيلومتر لرؤية فنانتها المحبوبة للمرة الأولى، “لقد مرّت بفترة صعبة للغاية في حياتها الشخصية، لكنها نجحت في التأقلم وباتت أقوى من أي وقت مضى. أعتقد أن هذه الحفلة تتوج كل ذلك”.

وهذه أول جولة منذ العام 2018 للنجمة الكولومبية التي طارت شهرتها حول العالم مع أغنية “وينيفر ويريفر” في عام 2001.

من البوب إلى الريغيتون، مرورا بالسالسا والباتشاتا الدومينيكانية، قدمت شاكيرا عرضها الفني في ريو دي جانيرو لساعتين ونصف، بعد أيام قليلة من حصولها على جائزة غرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني. وأهدت المغنية هذه الجائزة للمهاجرين الذين هددهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالطرد من الولايات المتحدة.

كما غنت النجمة الكولومبية أغنيات شهيرة لها مثل “هيبس دونت لاي” و”واكا واكا”، نشيد كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب إفريقيا.

مع أكثر من 90 مليون نسخة من أسطواناتها المباعة في كل أنحاء العالم وأربع جوائز غرامي في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد كبير من الجوائز الأخرى، تُعدّ شاكيرا من أشهر الفنانات الأمريكيات اللاتينيات على مر العصور.

وخلال هذه الجولة التي تستمر حتى نهاية حزيران/يونيو، من المقرر أن تقدم حوالى 50 حفلة في أمريكا اللاتينية، ثم في الولايات المتحدة وكندا.

