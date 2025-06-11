ضربات روسية مميتة على خاركيف وكييف تستعيد جثامين 1212 جنديا

خاركيف- أوكرانيا: قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 60 ليل الثلاثاء الأربعاء في ضربات روسية استهدفت خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، فيما وصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود.

وأعلنت كييف الأربعاء استعادة جثامين 1212 من جنودها الذين قتلوا خلال الحرب مع روسيا، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

إلى ذلك، أعلنت روسيا الأربعاء عملية تبادل جديدة ستجري الخميس وتشمل أسرى حرب “يعانون إصابات خطرة”، في إطار اتفاق أبرمته موسكو وكييف خلال مفاوضات جرت بينهما أخيرا في إسطنبول.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “غدا (الخميس) سنبدأ عمليات التبادل الصحي العاجلة لأسرى إصاباتهم خطرة” مشيرا إلى أن روسيا استعادت جثث 27 من جنودها قتلوا في الحرب مع أوكرانيا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية إلى “عدم الخوف” من “التحرك” بعد الضربات الجديدة. وقال إن هذا من شأنه إرغام موسكو على “الانخراط في دبلوماسية حقيقية” لإنهاء الحرب.

وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي “أن الأمر يعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة”.

لكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نأى بنفسه عن الصراع في الأسابيع الأخيرة، مشبّها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ عام 2022 بـ”أطفال يتعاركون”، ملمّحا إلى أنه قد يسمح باستمرار الحرب.

وأطلقت روسيا عددا قياسيا من الطائرات المسيرة والصواريخ على مناطق مدنية في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما طرحت مطالب متشددة لإنهاء القتال، رفضتها كييف.

وأسفر هجوم روسي جديد على خاركيف عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو ستين آخرين، بينهم تسعة أطفال، بحسب السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إنّ “17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين” في هذه المدينة.

“خوف لم أشعر به في حياتي”

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان مباني متضررة وسيارات محترقة.

وقالت امرأة مسنة لوكالة فرانس برس “انتابني خوف لم أشعر به في حياتي”، بينما كان رجل يشتم الروس أثناء إزالة الأنقاض.

وقالت أولينا خوروغيفا، وهي من سكان المنطقة، إنها هرعت مع طفليها إلى الرواق بعيدا عن النوافذ، لدى سماعها الطائرات المسيرة تقترب في منتصف الليل.

وصرحت الصيدلانية (41 عاما) لوكالة فرانس برس “كان أصغرهم مستلقيا على الأرض ويحمي رأسه بيديه”.

وأضافت أولينا التي قُتل جارها “سمعناهم يقتربون. ساد الصمت، ثم ارتطمنا بالحائط… وسمعنا دوي عدد من الانفجارات، ثم الناس يصرخون: النجدة! النجدة!”.

وتشهد خاركيف التي تقع على مسافة أقلّ من 50 كيلومترا من الحدود الروسية، منذ أسبوع هجمات ليلية واسعة النطاق.

وليل الجمعة السبت، شهدت المدينة “أعنف هجوم تتعرّض له منذ بداية الحرب” إذ استهدفتها حوالي 50 طائرة مسيّرة روسية.

طريق مسدود

في المقابل، تُكثّف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على روسيا، لكنها تقول إنها تستهدف في المقام الأول منشآت استراتيجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 32 مسيّرة أوكرانية فوق روسيا ليل الثلاثاء الأربعاء.

في المقابل، تواجه أوكرانيا صعوبات في الميدان.

والأربعاء، أعلن الجيش الروسي أنه أرسل المزيد من القوات إلى منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية التي قال الأحد إنه هاجمها.

وتقع هذه المنطقة في وسط البلاد عند حدود دونيتسك، مركز القتال، لكن الجنود الروس لم يتمكنوا من دخولها منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ورغم تواصل الهجمات المتبادلة، أنجزت روسيا وأوكرانيا الثلاثاء مرحلة جديدة من عملية تبادل كبيرة لأسرى حرب من الجانبين، كانت النتيجة الوحيدة الملموسة للمفاوضات غير المباشرة التي جرت في اسطنبول في مطلع حزيران/يونيو.

وخلافا للعادة، لم يكشف أي من الطرفين عدد الجنود الذين استعادهم.

ويواجه الأوروبيون صعوبة في تحديد رد مناسب من دون دعم واشنطن بعدما هددوا روسيا بـ”عقوبات شاملة” جديدة إذا واصلت رفض وقف إطلاق النار غير مشروط لثلاثين يوما.

من جهتها، تواصل كييف جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم وتستقبل الأربعاء في ميناء أوديسا على البحر الأسود عددا من قادة جنوب شرق أوروبا.

وسيشارك الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في القمة، على ما أفاد مكتبه، وستكون هذه أول زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو، في وقت حافظت بلغراد على علاقات جيدة مع موسكو رغم الحرب.

(أ ف ب)