طائرة وزيرة الخارجية الألمانية تواجه مشاكل ميكانيكية للمرة الثانية

أبوظبي: اضطرت طائرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إلى الالتفاف بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي والعودة إلى دولة الإمارات للمرة الثانية حيث استمرت طائرتها في مواجهة مشاكل ميكانيكية.

وتقطعت السبل ببيربوك في أبوظبي في وقت مبكر من صباح الإثنين في طريقها لزيارة تستغرق أسبوعا إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي. وأدت مشكلة فنية إلى اضطرار طائرتها الحكومية إلى العودة إلى الإمارة، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) انحرفت الطائرة إيرباص (إيه 340 300-) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي.

وقال الطيار إن الطائرة كانت تواجه نفس المشاكل التي واجهتها يوم الإثنين.

وأضاف: “إذا نظرت إلى الشاشات، فسوف تتعرف على نفس سلوك الرحلة كما كان بالأمس. نحن ندور الآن. لسوء الحظ واجهنا نفس المشكلة التي واجهناها بالأمس مرة أخرى” ، وفقا لمراسل لوكالة الأنباء الألمانية على متن الطائرة.

وقال الطيار إن الطائرة كانت تواجه مرة أخرى مشاكل في قلابات الجناح مما حال دون وصول الطائرة إلى ارتفاعها وسرعتها المعتادة.

وأضاف أنه من غير المرجح أن تتم محاولة الرحلة إلى أستراليا مرة أخرى على متن الطائرة لأن مصدر المشكلة لا يزال لغزا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف أيار/مايو.

(د ب أ)