فارس كرم ينفصل عن زوجته فهل السبب رفضها إنجاب المزيد من الأولاد؟

بيروت- “القدس العربي”:

سرت في اليومين الماضيين أخبار عن تراكم الخلافات والمشاكل بين النجم اللبناني فارس كرم وزوجته هبة عزيز أسفرت عن انفصالهما بعد زواج دام ثلاث سنوات.

وبعدما كبرت المشاكل بين الزوجين وخرجت إلى العلن، أكد فارس للمرة الأولى حقيقة انفصاله عن زوجته ومباشرته بأوراق الطلاق عبر منصة “بلينكس” من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال.

ولكن وفقاً لبعض المعلومات فإن بين الأسباب مشاكل متراكمة في وجهات النظر ومنها رفض زوجته تنفيذ رغبته بإنجاب المزيد من الأولاد.

وكان فارس قد ارتبط بشكل سري بزوجته في زمن “كورونا” منذ نحو ثلاث سنوات وهي ابنة الجيران وتعمل مدرّسة وكانت تبلع من العمر 34 عاماً في حينه وله منها ولدان ماريا وكرم.

وفارس كرم ليس الفنان الوحيد الذي ينفصل عن زوجته، فقد سبقه العديد من الفنانين اللبنانيين منهم على سبيل المثال وائل كفوري ونوال الزغبي ونجوى كرم ومايا دياب.