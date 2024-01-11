منوعات | أبيض و أسود

فنانون فنلنديون يطالبون بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة “يوروفيجن”

منذ 38 دقيقة

المغني الإسرائيلي مايكل بن ديفيد خلال مشاركته في مسابقة الأغنية الأوروبية 2022

حجم الخط
0

“القدس العربي”: وقع أكثر من 1400 موسيقي فنلندي على عريضة تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، بسبب ارتكابها جرائم حرب في غزة.

وقال لوكاس كوربيلاينن، صاحب العريضة، لموقع الأخبار الفنلندي الناطق باللغة السويدية هوفودستادسبلاديت: “إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان”، مضيفًا: “لا نعتقد أنه من المقبول أن تكون البلاد جزءا من (يوروفيجن) لتلميع صورتها”.

وتشارك إسرائيل في مسابقة يوروفيجن منذ عام 1973، حيث قدمت 45 مشاركة منذ ذلك الحين وفازت في عام 2018.

وفي حين أنها واحدة من 37 دولة مسجلة في المسابقة، فإن منظم المسابقة، اتحاد البث الأوروبي، لم يتخذ بعد قرارا بشأن مشاركة إسرائيل.

ويحث الموسيقيون، الذين وقعوا على العريضة، شركة التلفزيون الفنلندية Yle على الضغط على المنظمين لتلبية مطالبهم، أو مقاطعة المسابقة إذا لم يتم حظر إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب دعوات مماثلة من موسيقيين آيسلنديين، الذين طالبوا بلادهم، لشهر الماضي، بمقاطعة يوروفيجن إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ثوران بركان قرب ريكيافيك عاصمة أيسلندا- (صور)
20 - مارس - 2021
زلزال يقطع جلسة للبرلمان في أيسلندا- (شاهد)
22 - أكتوبر - 2020
فوربس: الزعيمات نجحن في مكافحة كورونا بالحكمة والحب والزعماء استغلوا الأزمة للتسلط والاستبداد
18 - أبريل - 2020
أيسلندا تكشف عن لوحة تذكارية لنهر أوكيوكول المندثر- (صور)
19 - أغسطس - 2019

اشترك في قائمتنا البريدية