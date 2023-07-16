فنان سوري يكشف أنه طلب الموت الرحيم بسبب معاناته من مرض خطير- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشف الفنان السوري يحيى بيازي، طلبه “الموت الرحيم” من أحد المستشفيات الأوروبية، بسبب معاناته من مرض التصلب اللويحي.

وقال في تصريحات إعلامية: “نهاية المرض وسوء حالتي الصحية وتبعات المرض كانت كارثة ما كنت متقبل حدا يشوفني بهي الحالة”.

وكشف بيازي في برنامج “شو القصّة” من تقديم الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ظهور علامات المرض عليه خلال تصوير مسلسل “صالون زهرة”، لافتاً إلى أن مدير التصوير ظنّ أنه يشرب الكحول قبل العمل، قبل أن يدرك الحقيقة.

وكان بيازي قد بدأ رحلة العلاج من مرض التصلب اللويحي في العاصمة اللبنانية بيروت بدعم من زميله النجم قصي خولي، والمنتج فراس العمري اللذين وجه لهما التحية لمساعدتهما.

وأكد أنه رفض مساعدة عدد كبير من زملائه رغم حاجته لذلك بسبب طريقة عرضها، مضيفاً عن خولي والعمري: “قالولي سلامتك بدون ما يقولولي سلامتك”.