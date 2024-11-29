كامافينغا ينضم لقائمة المصابين في ريال مدريد

لندن: يواجه إيدواردو كامافينغا، لاعب وسط ريال مدريد، فترة من الغياب بسبب تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول 0/2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما غادر الملعب في الدقيقة 56 في أنفيلد، وتأكد تعرضه لإصابة عضلية وفقا للتقارير الصحافية الإسبانية، والتي ستؤدي لغيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وتأتي إصابة اللاعب لتكون بمثابة ضربة لناديه وله شخصيا، حيث كان قد عاد لتوه من إصابة في الركبة في سبتمبر/ أيلول، وقدم أداء أثار الإعجاب رغم تأخر الفريق بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر في الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان: “بعد الفحوصات التي خضع لها إدواردو كامافينغا بواسطة الجهاز الطبي للفريق اليوم، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين في ساقه اليسرى، وسيتم مراقبة تطور حالته”.

وجاءت الخسارة أمام فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، لتكون الثالثة من أصل خمس مباريات هذا الموسم ووضعت حامل لقب دوري الأبطال في خطر الفشل في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثماني الأولى، والتي يتأهل أصحابها مباشرة إلى دور الستة عشر.

وسيغيب كامافينغا عن مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري الأبطال، بالإضافة إلى مباريات الدوري أمام خيتافي وأتلتيك بلباو وجيرونا ورايو فاييكانو.

وانضم كامافينغا إلى سلسلة من الإصابات في الفريق والتي تسببت في تعطيل مسيرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، مع غياب ثنائي الدفاع داني كارفخال وإيدير ميلتاو لفترة طويلة، فيما غاب فينسيوس وأوريلين تشاوميني وديفيد ألابا عن مواجهة ليفربول.

(د ب أ)