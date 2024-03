كندا تعلن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. وتل أبيب تأسف- (تدوينة)

“القدس العربي”: أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل، الإثنين.

وقالت جولي لصحيفة “تورونتو ستار” المحلية: “إنه القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام”.

كما تضمن الاقتراح أيضًا بندًا يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقا مؤقتا على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وشددت جولي على أنه بعد تصويت الإثنين على حظر الأسلحة، قررت الحكومة الوفاء بتعهدها.

وبهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن “جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر”.

كما أعرب بلير عن قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة”.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل “اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة”.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار كندا خطوة تقوّض حق إسرائيل بـ”الدفاع عن النفس”، معربا عن أسفه لاتخاذ كندا هذه الخطوة.

It’s regrettable that the Canadian government is taking a step that undermines Israel’s right to self-defense against Hamas terrorists, who have committed terrible crimes against humanity and against innocent Israeli civilians, including the elderly, women, and children. History…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 19, 2024