لافروف يكشف عن معايير اختيار أعضاء بريكس الجدد.. الهيبة والمواقف على الساحة الدولية أولاً

جوهانسبرغ: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.

ونقلت قناة “آر تي عربية” عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في ختام قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا: “النقاشات حول توسيع “بريكس” كانت مكثفة. لم تخلُ من مشاكل، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد”.

وأشار إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسّع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة”.

وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور جنوب العالم في آليات الحوكمة العالمية.

وقال: “وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل”.

وفي وقت سابق اليوم دعت “بريكس” 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها للتعاون مع الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس، وذلك بعد الإعلان عن توسيع نطاق المجموعة.

وعلى هامش محادثات مع وزير خارجية قيرغزستان جينبيك كولوباييف، قالت بيربوك في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، إنها لا تشاطر الرأي الذي تتم مناقشته في الرأي العام الألماني، ومفاده أن التقاء دول البريكس يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن لكل جهة أن تختار اجتماعاتها بنفسها، وبحرية، سواء كان ذلك على مستوى الأوروبيين، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو مجموعة العشرين.

وقالت بيربوك إنها ستلتقي مع الأعضاء الجدد في دول بريكس، كما كانت تفعل مع الدول الحالية، مشيرة إلى زياراتها في جنوب أفريقيا والبرازيل والصين.

