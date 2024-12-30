لقطات مؤلمة للحظة اعتقال الدكتور حسام أبو صفية على يد قوات الاحتلال في غزة- (شاهد)

الدكتور أبو صفية وهو يدخل إلى مدرعة إسرائيلية لحظة اعتقاله. لقطة شاشة

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للحظة اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

وأظهرت الفيديوهات لحظة خروج الدكتور أبو صفية من المستشفى مرتديا معطفة الطبي الأبيض، ويسير في شارع مدمر بنهايته تقف دبابات إسرائيلية، وذلك بعد أن طالبته قوات الاحتلال بتسليم نفسه.

كما ظهر أبو صفية في فيديو آخر وهو يدخل إلى مدرعة إسرائيلية حيث قام جنود الاحتلال باعتقاله ونقله إلى منطقة مجهولة.

لحظة ذهاب الطبيب حسام ابو صفية نحو الدبابات بصدره العاري ومعطفه الأبيض مشهد مؤلم للغاية. pic.twitter.com/LtfmNJUP77 — MO (@Abu_Salah9) December 29, 2024