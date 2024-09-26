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23 شهيداً من العمال السوريين في يونين وليلة عنيفة من الغارات على البقاع الشمالي- (فيديوهات)

منذ 27 دقيقة

دخان يتصاعد من موقع غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بعلبك في وادي البقاع

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

شهد البقاع الشمالي ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية طالت العديد من القرى والبلدات اللبنانية ولاسيما النبي شيت التي استهدفت عدة مرات في الداخل وعلى الأطراف، بلدة الخضر، بريتال، البزالية، يونين، دورس التي شهدت غارات عنيفة أدت إلى تدمير مبانٍ ومحال تجارية في داخلها وعلى الطريق الدولية، وغيرها من قرى المنطقة.

ولم تسلم عائلات آمنة من آلة القتل وارتكاب المجازر في حقها، ومنها الغارة التي دمّرت منزل المواطن تركي زعيتر في بلدة شعث وأدت إلى استشهاد أفراد العائلة.

وتعرضت مدينة بعلبك لغارة في جوار منزل الأمين العام لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” علي حجازي، وطال القصف غرف الحماية والحراسة، ما أدى إلى إصابة عدد من مرافقي حجازي الذي لم يكن في المنزل.

أما في بلدة يونين فأفيد عن سقوط 23 شهيداً من العمال السوريين بينهم أطفال في العدوان الإسرائيلي.

 

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