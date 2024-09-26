23 شهيداً من العمال السوريين في يونين وليلة عنيفة من الغارات على البقاع الشمالي- (فيديوهات)

عاجل.. قناة إسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو: هناك ضوء أخضر لوقف النار من أجل بدء المفاوضات

عاجل.. لبيد: على إسرائيل إعلان قبول اقتراح بايدن- ماكرون وقف إطلاق النار في لبنان ولكن لـ7 أيام فقط

عاجل.. صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين: وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

عاجل.. “سي أن أن” عن مسؤول أمريكي: واشنطن تعمل بشكل عاجل للتوسط بوقف إطلاق النار في لبنان