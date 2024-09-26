23 شهيداً من العمال السوريين في يونين وليلة عنيفة من الغارات على البقاع الشمالي- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”:
شهد البقاع الشمالي ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية طالت العديد من القرى والبلدات اللبنانية ولاسيما النبي شيت التي استهدفت عدة مرات في الداخل وعلى الأطراف، بلدة الخضر، بريتال، البزالية، يونين، دورس التي شهدت غارات عنيفة أدت إلى تدمير مبانٍ ومحال تجارية في داخلها وعلى الطريق الدولية، وغيرها من قرى المنطقة.
ولم تسلم عائلات آمنة من آلة القتل وارتكاب المجازر في حقها، ومنها الغارة التي دمّرت منزل المواطن تركي زعيتر في بلدة شعث وأدت إلى استشهاد أفراد العائلة.
🚨🚨هناك تعتيم اعلامي كبير عما يحصل في #البقاع الصامد
🚨 العـ دو يرتكب مجـ زرة في بلدة يونين البقاعية والحصيلة الأولية ١٤ شهيـ دًا بينهم نساء وأطفال
🚨 9.شهداء و٨جرحى بالغارة التي استهدفت منزلاً في الكرك_قضاء زحلة
🚨4 شهداء في الغارات على بلدة شعت بالبقاع
🚨٣ شهداء بالغارات… pic.twitter.com/Vi8w2QzLO2
— جاله (@_Jala__) September 26, 2024
وتعرضت مدينة بعلبك لغارة في جوار منزل الأمين العام لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” علي حجازي، وطال القصف غرف الحماية والحراسة، ما أدى إلى إصابة عدد من مرافقي حجازي الذي لم يكن في المنزل.
أما في بلدة يونين فأفيد عن سقوط 23 شهيداً من العمال السوريين بينهم أطفال في العدوان الإسرائيلي.
الغارة التي استهدفت منزل في يونين على الطريق العام والتي ادت لاستشهاد ٥ اشخاص https://t.co/pc5piKJXId pic.twitter.com/QxBSCsIbVO
— | Nader Alatrash | (@Alatrash9_) September 25, 2024