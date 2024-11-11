سياسة | دولي

متسلق حر أسترالي يرفع العلم الفلسطيني على جسر ويليامزبرغ في نيويورك- (فيديو)

11 - نوفمبر - 2024

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نيويورك: أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، قيام متسلق حر أسترالي برفع العلم الفلسطيني على جسر ويليامزبرغ في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وكان جسر ويليامزبرغ، الذي يربط مانهاتن بمنطقة بروكلين، مكانا للاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي شهدتها الولايات المتحدة العام الماضي تحت عنوان “أغلقوه (الجسر) من أجل فلسطين”، وجرى اعتقال العشرات من المشاركين فيها.

(وكالات)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 10:23 م

    شكراً لكل شريف يناصر الحق الفلسطيني !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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