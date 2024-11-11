متسلق حر أسترالي يرفع العلم الفلسطيني على جسر ويليامزبرغ في نيويورك- (فيديو)

نيويورك: أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، قيام متسلق حر أسترالي برفع العلم الفلسطيني على جسر ويليامزبرغ في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وكان جسر ويليامزبرغ، الذي يربط مانهاتن بمنطقة بروكلين، مكانا للاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي شهدتها الولايات المتحدة العام الماضي تحت عنوان “أغلقوه (الجسر) من أجل فلسطين”، وجرى اعتقال العشرات من المشاركين فيها.

متسلق حر أسترالي يرفع العلم الفلسطيني على جسر ويليامزبرغ الذي يربط مدينة نيويورك. pic.twitter.com/GoV7lnz0nC — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) November 11, 2024

(وكالات)